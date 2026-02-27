隨著WBC世界棒球經典賽即將開打，全台球迷紛紛進入應援模式。外送平台 foodpanda 宣布化身國民應援夥伴，即日起祭出超狂優惠，不僅攜手全聯福利中心推出指定生鮮1元起，更聯手 CT AMAZE 啦啦隊女孩，只要點購指定餐點，就有機會把林襄、峮峮等女神的限量透卡帶回家。
迎接經典賽，foodpanda特別與 CT AMAZE 啦啦隊女孩合作，推出「台灣熊勇｜CT AMAZE 啦啦隊女孩精裝透卡盲包」。活動期間內，只要透過 foodpanda 訂購麥當勞、肯德基、必勝客、胖老爹、21PLUS、7-11 等指定店家的「CT AMAZE 限定應援套餐」，就能隨機獲得1款啦啦隊透卡。
卡面陣容超級豪華，集結了峮峮、林襄、秀秀子、孟潔、瑟七、一粒等超高人氣成員，全套共12款設計，再加碼1款「限量隱藏版」。這款透卡還能透過疊加拍攝創造不同視覺層次，絕對是粉絲邊吃邊收藏的熱血紀念品。
應援不怕餓！輸入優惠碼最高現折120元
看球賽當然少不了美食相伴，為了讓球迷應援不中斷，foodpanda 推出指定餐點7折優惠，不管是早場賽事配晨間廚房、星巴克，還是晚場揪團吃拿坡里、繼光香香雞，只要輸入指定優惠碼【美食棒棒達】，滿額最高現折120元。
此外，生鮮雜貨也有好康，全聯福利中心祭出指定品項只要「1元」的銅板價優惠。若持有 foodpanda 中國信託聯名卡，登錄活動後刷卡最高還可獲 120 胖達幣回饋。不僅線上狂歡，即日起至3月8日期間，foodpanda 也將前進線下舉辦多場應援活動，現場還會發送限定驚喜禮包，與球迷一起為中華隊熱血吶喊。
同步祭出星巴克優惠，即日起至 3 月 16 日，指定用戶下訂星巴克滿 400 元輸入【球星棒棒達】現折 120 元，指定套餐專區更享最高 7 折優惠；3 月 1 日至 3 月 31 日，指定餐廳滿 299 元輸入【外送棒棒達】再享 85 折。
foodpanda 經典賽應援優惠懶人包
女神透卡免費送：即日起至 3 月 17 日，訂購胖老爹、21Plus、必勝客、肯德基、麥當勞、7-11 等指定專區美食，即贈「CT AMAZE 啦啦隊女孩精裝透卡盲包」送完為止。
美食外送優惠：即日起至 3 月 17 日，輸入優惠碼【美食棒棒達】：滿260元折80元、滿320元折100元、滿400元折120元。麥當勞指定專區餐點再享 65 折。
生鮮雜貨優惠：即日起至 2 月 28 日，全聯指定商品優惠價 1 元；訂購生鮮雜貨指定店家滿799元，輸入【生鮮棒棒達】現折80元。
外帶自取優惠：即日起至 3 月 17 日，輸入優惠碼【自取棒棒達】：滿260元折80元、滿320元折100元、滿400元折120元。
資料來源：foodpanda
