2024年知名連鎖牛排店「貴族世家」一名資深資訊人員，因與公司發生不快，竟私自下載並破解雲端資料庫中的「月薪表、年終獎金分配表、薪資表」，更將資料擷圖傳送給同事。法院審理後認為，劉男雖坦承犯行，但未能與公司達成和解，最終依無故取得電磁紀錄及洩漏工商秘密等罪，分別判處有期徒刑3個月與拘役40天。檢方調查發現，劉姓男子從2016年起受雇於貴族世家資訊部，雖然他已簽署保密契約，清楚公司資訊安全規定，卻在2024年4月至5月間私自利用公務電腦，非法下載公司雲端資料庫內的人事機密檔案，包括月薪表、年終獎金分配表及薪資表等資料，甚至使用軟體破解密碼進行閱覽。同年7月間，劉男將這些非法取得的薪資截圖，透過通訊軟體傳送給不具閱覽權限的其他同事，或直接以訊息告知特定同仁的薪資數額，貴族世家公司察覺異狀後，隨即報警提告。新北地院審理後認為，劉姓資訊人員僅因與公司發生不愉快，未能以理性的方式和平溝通，便採取極端手段觸犯法律。雖然劉男在案發後坦承犯行，但由於雙方未能達成和解，法官依無故取得他人電磁紀錄罪，判處劉男有期徒刑3個月；至於無故洩漏因利用電腦相關設備持有他人之秘密罪則判處拘役40天。皆得易科罰金。全案可上訴。