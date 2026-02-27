我是廣告 請繼續往下閱讀

港媒「大公文匯報」今（27）日報導，內政部長劉世芳外甥在中國投資謀利，且為劉世芳提供政治獻金，中國國台辦則稱，正在依法依歸查處相關問題。對此，民進黨中國部表示，本案是典型的跨國鎮壓，要予以嚴厲譴責。「大公文匯報」今以「『台獨』頑固分子劉世芳大搞『雙標』只許親屬賺紅錢 不許民眾搞交流」為題，報導引述匿名來源指劉世芳的外甥顏文群在中國投資謀利，並曾向劉世芳提供政治獻金；國台辦則稱，正在依法依規查處相關問題，並提及絕不允許支持台獨、破壞兩岸關係的人，一邊在中國賺錢、一邊做「吃飯砸鍋」的事。我陸委會表示，這是赤裸裸的假「懲治台獨」名義，對台灣政府、官員以及無辜民眾進行「跨境鎮壓」，毫無文明底線，陸委會予以嚴正譴責。對此，民進黨中國部表示，本案是典型的跨國鎮壓，要予以嚴厲譴責，並且將全力配合行政部門的因應作為，保護國人的合法權益不受威脅。民進黨中國部指出，大公報就是中國在香港宣傳機器，長期配合執行這類侵害人權的行為，完全違反媒體公正報導、捍衛人權的基本職責。