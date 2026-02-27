（18:16更新，新增台電、高雄義享天地回應）

高雄義享天地停電原因曝光！業者、台電致歉回應了

228連假第一天各大百貨湧現人潮，但今（27）日下午16時多，高雄知名百貨義享天地無預警發生停電事故，整棟大樓瞬間全黑，不少顧客逛到一半嚇了一跳，還有民眾緊急拿出手機手電筒照明，甚至有民眾反映現場聞到燒焦味。事發後，業者已緊急啟動備用電力。稍早台電解釋停電原因，表示今日15時58分因高壓幹線電纜頭不良造成事故停電，對於突發停電造成民眾不便深感抱歉；高雄義享天地則表示，送電異常發生後2分鐘內，商場即迅速切換至內部發電機緊急供電，目前受困於電梯等設施內的民眾，皆已陸續由人員協助脫困。稍早下午4時，位在高雄百貨義享天地的民眾表示，整棟大樓突然無預警跳電，逛到一半整層樓突然全黑，不少民眾受到驚嚇待在原地，但也有部分民眾拿出手電筒照明探路。不少待在義享天地的網友也回報狀況，「在誠品看書，突然大停電」、「買東西買到一半突然大跳電大家馬上逃難」、「湯姆熊玩到一半停電..我的代幣，而且5樓瀰漫一股奇怪的燒焦味」，針對這起突發狀況，目前台電與業者仍在釐清確切原因中。針對高雄義享天地停電狀況，台電高雄區營業處稍早說明，表示今日15時58分因高壓幹線電纜頭不良造成事故停電，影響範圍包含左營區明華一路、明誠二路及辛亥路一帶，共計1335戶停電，其中包含義享天地。台電人員第一時間隔離故障區間並進行轉供復電作業，約2分鐘內即完成外線全線復電。目前已派員前往了解各用戶內線供電恢復情形，並協助確認電力系統正常運作，對於突發停電造成民眾不便深感抱歉。此外，高雄義享天地表示，停電主因是台電執行高壓電作業異常所致，館方於第一時間即啟動緊急應變機制，秉持現場民眾與同仁人身安全為最高處理原則，迅速加派服務人力進行全館動線引導。事發後，已派員逐樓層確認公共空間、電梯、樓梯間及專櫃區域狀況，積極協助受困人員，針對行動不便者及親子顧客，也特別安排優先離場與安置。義享天地強調，送電異常發生後2分鐘內，商場即迅速切換至內部發電機緊急供電，後續經台電緊急調撥其他電路，約於停電30分鐘後全館順利恢復正常供電，目前受困於電梯等設施內的民眾，皆已陸續由人員協助脫困，並轉往休息室妥善安置。