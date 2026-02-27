我是廣告 請繼續往下閱讀

世界棒球經典賽即將到來，台灣隊今（27）日與日職火腿隊進行交流賽，總統賴清德也親臨現場看球，替Team Taiwan加油，並在社群發文直呼，「許久沒來看球很緊張」。「2026中國信託台日棒球國際交流賽」在2月25至28日舉行，由福岡軟銀鷹、北海道日本火腿鬥士對戰台灣隊、中信兄弟及味全龍，而這也是世界棒球經典賽前唯一的台灣熱身賽。台灣隊下午與日職火腿隊交手，賴清德也與行政院長卓榮泰、運動部長李洋、中華職棒會長兼立院黨團總召蔡其昌一同現身台北大巨蛋觀賽，並向現場球迷揮手打招呼。身為資深棒球迷的賴清德，也在社群平台發文「Go Go Team Taiwan」，並在IG限時動態分享心情，「來幫TEAM TAIWAN加油，許久沒來看球很緊張」。