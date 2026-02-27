繼去年底Meta 停止支援 Windows 及 Mac 版的 Facebook Messenger 原生桌面應用程式後，FB臉書日前再度宣布，獨立網頁版「Messenger.com」將於 4 月 15 日起正式終止服務。未來用戶連接該網址時，系統將強制導向至臉書主網頁。不過，Mac 使用者別崩潰，透過 Safari 的隱藏功能，簡單幾步驟就能當作替代方案，把 Messenger 變回獨立的桌面 App。
Meta官方表示，關閉 Messenger.com網頁版，是為了將通訊功能重新整合回 Facebook 主介面，藉此提升主網站的使用效率。回顧 Messenger 發展史，這項功能於 2008 年問世，2011 年分拆成獨立App，並在 2016 年正式從臉書主網站中移除。外界推測，Meta 此舉除了減少維護多種訪問入口的複雜度外，更代表未來 Messenger 將緊密地與 Facebook 生態系綑綁。
這項改動對「沒有 Facebook 帳號」、僅靠電話號碼註冊 Messenger 的用戶影響最大。未來在電腦上，將不再提供「無需登入臉書」的收發訊息途徑，這類用戶只能選擇重新啟用臉書帳號，或是完全轉為依賴手機版的 Messenger 應用程式。不過官方也強調，用戶的歷史對話與內容並不會因此被刪除。
Mac 用戶自救替代方案！Safari「加入Dock」神救援
既然原生 App 和獨立網頁都沒了，不想每次回訊息都被迫打開臉書首頁分心該怎麼辦？如果不想依賴第三方外掛程式，Mac 用戶可以利用 macOS Sonoma 14 系統開始支援的 Safari「Add to Dock」功能來當作最佳替代方案。將網頁轉為「Web App」後，開啟時會以精簡視窗顯示，沒有多餘的網址列與標籤列，使用體驗非常接近原生的獨立應用程式。
替代方案操作步驟：3 步驟把 Messenger 變回桌面 App
步驟 1／開啟並登入 Safari 版 Messenger： 使用 Safari 瀏覽器開啟 Facebook 網頁並登入帳戶，點選左側功能欄的 Messenger 圖示進入訊息介面。建議先點開最常用的聊天室或群組，確保建立 Web App 後一按就能回到常用視窗。
步驟 2／透過 Safari 加到 Dock：點擊 Mac 螢幕最上方功能表的「檔案」，選擇「加至 Dock」進入建立介面。
步驟 3／貼上網址並完成命名： 在彈出的視窗中，將剛才複製的 Messenger 聊天室網址貼上並取代原有地址，接著為其命名，例如「Messenger」或「Facebook Messenger」，最後按下「加入」即可。
完成上述設定後，系統會在 Mac 的 Dock 和啟動台新增一個專屬的 Facebook 圖示，未來只要一鍵點擊，就能跳出獨立視窗直接載入對話。這能有效彌補 Messenger 停止桌面與網頁版支援帶來的困擾。
資料來源：FB臉書
我是廣告 請繼續往下閱讀
這項改動對「沒有 Facebook 帳號」、僅靠電話號碼註冊 Messenger 的用戶影響最大。未來在電腦上，將不再提供「無需登入臉書」的收發訊息途徑，這類用戶只能選擇重新啟用臉書帳號，或是完全轉為依賴手機版的 Messenger 應用程式。不過官方也強調，用戶的歷史對話與內容並不會因此被刪除。
Mac 用戶自救替代方案！Safari「加入Dock」神救援
既然原生 App 和獨立網頁都沒了，不想每次回訊息都被迫打開臉書首頁分心該怎麼辦？如果不想依賴第三方外掛程式，Mac 用戶可以利用 macOS Sonoma 14 系統開始支援的 Safari「Add to Dock」功能來當作最佳替代方案。將網頁轉為「Web App」後，開啟時會以精簡視窗顯示，沒有多餘的網址列與標籤列，使用體驗非常接近原生的獨立應用程式。
替代方案操作步驟：3 步驟把 Messenger 變回桌面 App
步驟 1／開啟並登入 Safari 版 Messenger： 使用 Safari 瀏覽器開啟 Facebook 網頁並登入帳戶，點選左側功能欄的 Messenger 圖示進入訊息介面。建議先點開最常用的聊天室或群組，確保建立 Web App 後一按就能回到常用視窗。
步驟 2／透過 Safari 加到 Dock：點擊 Mac 螢幕最上方功能表的「檔案」，選擇「加至 Dock」進入建立介面。
步驟 3／貼上網址並完成命名： 在彈出的視窗中，將剛才複製的 Messenger 聊天室網址貼上並取代原有地址，接著為其命名，例如「Messenger」或「Facebook Messenger」，最後按下「加入」即可。
完成上述設定後，系統會在 Mac 的 Dock 和啟動台新增一個專屬的 Facebook 圖示，未來只要一鍵點擊，就能跳出獨立視窗直接載入對話。這能有效彌補 Messenger 停止桌面與網頁版支援帶來的困擾。
資料來源：FB臉書