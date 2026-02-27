我是廣告 請繼續往下閱讀

針對台中液化天然氣廠港外擴建（四期）計畫，台灣中油公司今（27）日舉辦「環境影響說明書公開會議」，針對環保團體擔心此項工程可能影響中華白海豚，中油表示，本計畫開發寬度距岸線約570公尺並位於水深10公尺範圍內，開發階段將遵守環境影響評估法及野生動物保育法等相關法規，工程階段亦將進行相關迴避及減輕措施，同時劃設警戒區、派員監看及配合進行水下噪音監測，透過環境監測及工程技術等方式，將對白海豚之影響降至最低，同時持續廣泛蒐集各界意見並積極溝通，期凝聚社會共識，達成生態與經濟共榮目標。台灣中油為促進中、北部燃煤電廠加速汰換為高效能燃氣機組及工業用戶燃煤轉燃氣，自源頭有效改善環境品質，台中液化天然氣廠港外擴建四期計畫於台中港區範圍的新生地，分階段增建8座18萬公秉地上型LNG儲槽及1600公噸/時的氣化設施，提升台中廠天然氣供應能力。目前台灣中油正依環境影響評估法進行相關評估工作，並將評估成果編製為「環境影響說明書」送環境部審查，未來如獲審查通過，將據以執行各項環境保護對策及環境監測計畫，以維護計畫地區現有生態環境。針對各界高度關注的中華白海豚野生動物重要棲息環境，台灣中油十分重視，已委託國內專家學者進行水下聲學監測及海上目視調查，開發過程除遵循相關規範，針對碼頭施工打樁作業將選擇適當的打樁機具及工法，並於打樁範圍周邊設置污濁防制設施或氣泡幕等最佳防制措施。在打樁作業期間劃設警戒區並派員監看，警戒區範圍至少連續30分鐘無鯨豚活動，方可進行打樁，同時於距打樁作業處750公尺範圍內進行水下噪音監測，監測打樁時噪音不得超過水下聲曝值160分貝，以防止鯨豚聽力受損。另外，亦會加強施工及營運人員生態保育宣導及持續監測工作。台灣中油表示，台中液化天然氣廠港外擴建計畫為國家淨零轉型政策、強化國內天然氣供應韌性的關鍵基礎設施，台灣中油將持續秉持公開透明的原則與社會各界溝通並凝聚共識，期在確保能源轉型及穩定供氣的同時，守護白海豚生態，致力達成環境永續與經濟發展雙贏。