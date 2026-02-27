我是廣告 請繼續往下閱讀

酷澎公布去年第4季及全年度業績，新興業務發展領軍成長32%，其中台灣市場再度迎來3位數的年增幅，尤為亮眼，酷澎創辦人金範錫指出，台灣顧客反應持續強勁，將持續投資台灣。產業觀察指出，台灣整體電商市場規模近年逐步擴張，2024年整體線上交易金額已達數兆元規模，年成長率維持雙位數表現。隨著行動購物普及與物流效率提升，消費者對「快速到貨」與「高頻補貨」的期待提高，競爭焦點已由價格競爭延伸至配送速度與供應鏈整合能力。在此趨勢下，市場分析機構上月發布報告指出，過去三年快速消費品（FMCG）消費呈現「單次購物金額成長」，且台灣網路銷售年成長達10%，顯示線上通路在民生消費中的重要性持續提升。酷澎在此波趨勢中受益明顯 ，其主要成長動能來自顧客定錨效應，消費者一旦建立使用習慣，便持續於同一業者完成日常採購。根據酷澎今發布的2025年第4季財報，新興業務（ Developing offerings ）營收達14億美元，年增長32%；撇除匯率影響則成長31%，主要來自台灣三位數的成長率。動能來自於不斷擴大的多元選品、具市場競爭力的價格及最佳配送體驗，讓台灣市場高速成長。酷澎2025年第4季淨營收為88億美元，年增11%；撇除匯率影響則成長14%。2025年全年淨營收為345億美元，年增14%；撇除匯率影響則成長18%。酷澎也在財報中提到，會將獲得韓國市場肯定的服務體驗帶到台灣，已開始於台灣建置自有物流配送系統；截至去年12月已有約75%運量由自有物流隔日配送，也將持續在台投資發展。經濟部投審會也在去年11月核准酷澎對台投資，規模達247億元，創下酷澎近2年來在台最大投資。