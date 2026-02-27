我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林周煥曾演出許多戲劇，不過前陣子卻面臨了空窗期。（圖／IG@juhwan__lim）

43歲韓國男星林周煥是男星趙寅成的摯友之一，過去出演《雪之女王》、《花樣男子》（韓版流星花園）等劇打開許多知名度，沒想到近日他卻被目擊在電商「酷澎」的物流公司打工搬貨，為此經紀公司也低調證實，表示他前陣子空窗期時為了維持收入，確實有去打工。韓國網友爆料，自己曾目擊林周煥現身京畿道利川的Coupang（酷澎）物流中心擔任搬貨人員，當時以為是藝人在拍一日職業挑戰，沒想到他從頭到尾認真敬業，完全沒有明星架子，甚至有「同事」在出貨部門拿到他的親筆簽名，直讚他「默默做事讓人好感度大增加。」消息曝光後，林周煥的經紀公司Basecamp Company（由好友車太鉉、趙寅成創立）隨後證實，透露林周煥在沒有拍攝行程時，確實多次前往物流中心擔任短期工，公司表示，這是他在空檔期間為充實生活、同時維持生計所做的選擇，而現在他已經沒有在打工，正在為了投入下部作品而認真準備中。林周煥身高186公分，模特兒出身，早年因出演韓版流星花園《花樣男子》中金汎哥哥一角打開知名度，後續在《Oh 我的鬼神君》飾演反派角色，再度引發討論。其他代表作還包括電視劇《雪之女王》、《醜八怪警報》、《任意依戀》、《三姊弟要勇敢》，以及電影《霜花店：朕的男人》等，演技實力備受肯定。