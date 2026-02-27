我是廣告 請繼續往下閱讀

▲白鹿演出《周生如故》、《長月燼明》、《以愛為營》成為新一代陸劇女神，人氣相當高。（圖／白鹿微博）

▲▼白鹿一下車即歪頭怒瞪私生飯，她接著雙手抱胸，一副準備要與私生飯正面對決的模樣。（圖／知名娛記蘇小五微博）

31歲大陸女星白鹿入行9年，演出《周生如故》、《長月燼明》、《以愛為營》成為新一代陸劇女神，新作《唐宮奇案》熱播中，人氣沸騰。近日白鹿的保母車遭私生飯（韓國用語，意指瘋狂粉絲）尾隨騷擾，惹得女神罕見動怒，下車雙手環抱、眼露兇光，讓粉絲為她抱不平也相當心疼。白鹿日前飛到韓國力挺好友、I-dle成員宋雨琦，昨（26）日返陸，沒想到，從機場驅車離開後，遭到私生飯一路跟車，即便司機多次變換車道，試圖甩開私生飯，對方依舊緊追不放，讓平時脾氣溫和的白鹿也大動肝火。曝光的影片中，面對私生飯的跟騷，白鹿疑似要求司機將車停在路邊，只見女神一下車即歪頭怒瞪私生飯所在的方向，此姿勢停留數秒後，她接著雙手抱胸，一副準備要抓人、與私生飯正面對決的模樣，顯見火氣不小，後來回到車上，鏡頭拍到她又略帶怒氣地甩了一下脖子上的圍巾，最後才搭車離去。許多網友看了該段短片，一面倒為白鹿抱屈，「私生不是粉，姐姐要愛惜自己呀」、「私生能不能離鹿鹿遠點啊」、「私生跟車是違法行為，不是娛樂新聞」、「尊重藝人私人生活，不打擾、不干涉！」對於私生飯的行徑，白鹿工作室隨即發表嚴正聲明，指出私生飯行為包括非法跟車、偷拍、跟蹤，嚴重侵犯藝人隱私權與人身安全，擾亂社會秩序及道路交通安全，要求涉事人員立即停止侵權、銷毀非法影像，並警告將對屢教不改者追究法律責任，「我們尊重每一份喜愛，但也絕不縱容任何越界！」