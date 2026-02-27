我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨立委李貞秀因國籍問題引發關注，爭議持續延燒。民進黨立委王義川爆料，李貞秀在立院對著媒體舉牌，讓媒體拍照，角度很厲害，顯然是「有經過訓練的」，李還刻意找上自己握手，邊講話邊看著鏡頭讓媒體拍照，就是中共訓練出來的。下月3日，卓榮泰將赴立院報告台美關稅，立委王義川近日在政論節目中預言，民眾黨一定會推派李貞秀出來質詢。王指出，李貞秀在立院總是刻意面對媒體鏡頭，高舉「敬請遵守中華民國憲法」抗議，像是被訓練過的。王義川分析，立法院老記者都知道，如果亮牌給立法院長韓國瑜看，記者是拍不到的，而李貞秀就是特意轉向右方舉拍，讓媒體拍攝，很厲害。王義川爆料，李貞秀有來和他握手，邊強調自己沒有國籍問題，現在身分是立法委員，「她講這句話的時候做甚麼動作？她看著鏡頭耶！」，就是會了要讓媒體拍握手的照片。王義川直言，握完手後，李貞秀在後面大家輪流質詢時，竟還換了一套衣服，「她訓練過的，她面對媒體是訓練過的」，李貞秀是很厲害的人，就是中共訓練出來的，卓榮泰已經宣布不會給她資料，下週就會見真章。