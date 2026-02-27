許多人赴日本旅遊時，都會搭乘連結機場與市區的「成田特快」，把大件行李放在網架就安靜休息，不料卻有中國人把列車當獵場，專挑外籍旅客行李下手，還盜刷信用卡數百萬日圓。
據日媒FNN News報導，日本警視廳近日逮捕一名58歲的中國籍男子龍用均，他在今年1月間在從成田機場開往東京車站的列車上，盯上一名40多歲中國男遊客放在上方網架的後背包，偷走包內的10萬元日圓現金（約新台幣2.1萬元）及信用卡，並持盜來的信用卡在商場購買高階相機等商品，總價值約220萬日圓（約新台幣44萬元），涉及竊盜與詐欺罪嫌。
2月9日，龍嫌在開往成田機場的列車上，對另一名中國籍旅客下手時被當場抓包，以竊盜未遂罪嫌逮捕。龍嫌偵訊時否認犯行，辯稱「我絕對沒有做過那些事」，目前已被正式逮捕移送。
警視廳指出，自2025年以來，成田特快車廂內，接連發生數十起針對外國觀光客行李的現金、信用卡竊案，警方透過監視器畫面鎖定龍嫌行蹤後，正擴大調查釐清龍嫌是否涉及其他相關盜竊案，正深入調查他是否還有同夥。
連結成田機場與東京市區的「N'EX成田特快」（Narita Express），最快只要53分鐘就能直達市中心，是許多外國遊客到日本旅遊的交通首選，警方提醒，許多遊客在長途飛行後會在列車上休息、認為日本治安良好，把財物置於視線之外，讓竊賊有機可趁，搭乘大眾運輸工具時要留意隨身財物，放在網架或行李架的包包應加鎖，或將錢包、證件等貴重物品隨身攜帶。
