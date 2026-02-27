58歲藝人沈玉琳去（2025）年8月罹患血癌，時隔7個月，下月4日將重返螢光幕前，復工動向備受關注，今（28）日稍早他透過社群臉書寫下402字，透露血液檢查只要血小板再升上來一點就隨時可以出院，「幸運的是我是屬於可以不用做骨髓移植的低風險群，所以在已經驗不到致癌基因的狀況下，只要各類血球數值都達標，就跟一般健康者無異」，喊話自己趕快工作才是最好的休養方式。
沈玉琳透露，對抗血癌療程已經告一段落，曝光好消息，「目前就是在院每隔一日做血液檢查，只要血小板再升上來一點就隨時可以出院。我的體力精神狀態跟常人無異，所以醫生允許我平常可以請假做我開心的事」，希望下月4日能如期出席《黑白威廉Fighting》開播記者會。
至於外界關切沈玉琳是否應該不急於出面復工？他本人親自說明狀況，「白血病分很多類型，幸運的是我是屬於可以不用做骨髓移植的低風險群，所以在已經驗不到致癌基因的狀況下，只要各類血球數值都達標，就跟一般健康者無異」，喊話趕快工作才是自己最好的休養方式。
🔺沈玉琳社群全文
很感謝大家對我病情的關心，為了避免眾說紛紜，我還是一次跟大家說清楚好了。
我的療程已經結束了，目前就是在院每隔一日做血液檢查，只要血小板再升上來一點就隨時可以出院。我的體力精神狀態跟常人無異，所以醫生允許我平常可以請假做我開心的事，這也是為什麼3/4我可以出席公視新節目「黑白威廉」的開播記者會，也有可能那一天我已經出院了。
關心我的朋友會認為大病初癒不是該靜養一段時間再工作嗎？這是對我這個病的誤解。白血病分很多類型，幸運的是我是屬於可以不用做骨髓移植的低風險群，所以在已經驗不到致癌基因的狀況下，只要各類血球數值都達標，就跟一般健康者無異，也就沒有休不休養的問題。大家也知道我從事的是一份帶給大家歡樂自己也開心的工作，所以趕快工作才是我最好的休養方式。
接下來我原本各個節目會陸續復工，甚至還有新節目、代言洽談中。能夠這麼順利，我要再三感謝我的主治醫師侯信安教授以及照護我的所有護理團隊，還有一直等待、給我鼓勵的製作團隊們，當然更要感恩我的家人跟一路相伴幫忙的貴人們。
🔺資料來源－
沈玉琳臉書
我是廣告 請繼續往下閱讀
至於外界關切沈玉琳是否應該不急於出面復工？他本人親自說明狀況，「白血病分很多類型，幸運的是我是屬於可以不用做骨髓移植的低風險群，所以在已經驗不到致癌基因的狀況下，只要各類血球數值都達標，就跟一般健康者無異」，喊話趕快工作才是自己最好的休養方式。
很感謝大家對我病情的關心，為了避免眾說紛紜，我還是一次跟大家說清楚好了。
我的療程已經結束了，目前就是在院每隔一日做血液檢查，只要血小板再升上來一點就隨時可以出院。我的體力精神狀態跟常人無異，所以醫生允許我平常可以請假做我開心的事，這也是為什麼3/4我可以出席公視新節目「黑白威廉」的開播記者會，也有可能那一天我已經出院了。
關心我的朋友會認為大病初癒不是該靜養一段時間再工作嗎？這是對我這個病的誤解。白血病分很多類型，幸運的是我是屬於可以不用做骨髓移植的低風險群，所以在已經驗不到致癌基因的狀況下，只要各類血球數值都達標，就跟一般健康者無異，也就沒有休不休養的問題。大家也知道我從事的是一份帶給大家歡樂自己也開心的工作，所以趕快工作才是我最好的休養方式。
接下來我原本各個節目會陸續復工，甚至還有新節目、代言洽談中。能夠這麼順利，我要再三感謝我的主治醫師侯信安教授以及照護我的所有護理團隊，還有一直等待、給我鼓勵的製作團隊們，當然更要感恩我的家人跟一路相伴幫忙的貴人們。
🔺資料來源－
沈玉琳臉書