228連假雨下不停！中央氣象署預報指出，明（28）日華南雲雨區東移及東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，且雨區擴大，雖雨勢不大，不過全台都有降雨機會，周末短暫回暖，不過中部以北、東半部及恆春仍有短暫雨。下周一開工日後天氣又更差，受到鋒面通過、東北季風增強影響，各地天氣轉涼，西半部有較大雨勢發生機會。
中央氣象署預報指出，明（28）日華南雲雨區東移及東北季風影響，各地有短暫陣雨，不過雨勢不會太大。周日東北季風減弱，各地早晚仍涼，不過仍受華南雲雨區東移影響，中部以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，南部山區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲。
下周一開工日，鋒面逐漸接近，中部以北及東北部地區降雨機會高，南部地區亦有零星短暫陣雨；下周二鋒面通過及東北季風增強，各地天氣轉涼，西半部地區有短暫陣雨或局部雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區有局部短暫陣雨。
下周三、下周四，華南雲雨區東移，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，南部零星短暫陣雨。下周五華南雲雨區影響減少，剩下北部、東半部有局部短暫雨。
周日溫度短暫回升！開工日又轉涼
未來一週溫度，周日東北季風減弱，溫度明顯回升，北部白天回到攝氏26度至27度，中南部有機會超過31度。下周二東北季風影響，各地降溫，北台灣剩下15度至19度，中部約22度，南部26度。下周三降雨趨緩，北部高溫回到21度左右，中南部24度至27度。
今明兩天以及下周二，若水氣搭配得宜3500公尺以上高山零星降雪機率。
資料來源：中央氣象署
