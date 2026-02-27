我是廣告 請繼續往下閱讀

▲YUSHI（左3）透露本次來台灣最想吃牛肉麵和芒果冰。（圖／SHOWOffice提供）

▲NCT WISH成員們收到來自主辦的燈籠，期許新的一年也健康順利。（圖／SHOWOffice提供）

韓國人氣男團NCT WISH由6位RYO、RIKU、YUSHI、SION、SAKUYA、JAEHEE成員組成，將於2月28日在林口體育館舉辦《NCT WISH 1st CONCERT TOUR ‘INTO THE WISH : Our WISH’ IN TAIPEI》專場演唱會，今（27）日特別舉行記者會搶先與媒體見面，6位成員們現場大秀中文實力，不僅甜喊撩妹語錄「對你暈船了」、「我們很喜歡你們」，更結合馬年新年巧思，幽默說出「你是我的Horse花生」，逗得全場笑聲不斷。時隔不到一年再次造訪台北，NCT WISH成員們分享對台北粉絲的深刻印象，表示每次來都能感受到滿滿熱情與支持，JAEHEE回憶說到上一次粉絲特別準備了排字應援，加上震耳欲聾的應援聲，讓他們至今仍印象深刻、十分感動，更直言「每次開完演唱會都會想再回來」，SAKUYA笑說：「每次見面都像被滿滿的愛包圍，能再次與粉絲相見，真的很期待。」成員們難掩期待心情，也透過有準備更多不同的歌曲與舞台，期待與大家創造更多新的回憶。談及本次巡演亮點，成員透露開場將以高強度的舞蹈揭開序幕，並預告會以熱血沸騰的表演震撼全場。此外，RIKU搶先劇透演唱會把沙發加入編舞，雖然在排練過程中一度面臨適應上的挑戰，但肯定也會成員演唱會的帥氣亮點之一，SAKUYA則補充說：「為了呈現更完整的舞台，成員們曾練習至凌晨。」NCT WISH不僅首次登上林口體育館，3月也將移師到高雄巨蛋，成員們難掩興奮表示這是他們第一次去高雄，對全新城市充滿期待，聊到在地美食，YUSHI說：「我非常喜歡牛肉麵，這次也想再吃一次，如果有機會的話，也想要吃看看芒果冰。」在記者會現場，成員們也大秀中文實力，SION先是甜喊「西珍妮，我想妳們」、JAEHEE則活力十足地問候「西珍妮，準備好了嗎？」，他也補充說：「因為上一次演唱會時，有聽到翻譯老師說過這句話，於是就記起來了，打算明天演唱會要向大家好好展現一下。」RYO更大方告白「對妳暈船了」，YUSHI因應馬年說出「妳是我Horse花生」，讓全場記者驚呼、大讚有梗，SAKUYA和RIKU則分別用「讓大家久等了，我們很喜歡妳們」和「西珍妮，我愛你們」，展現6人6色的甜蜜告白。迎接新的一年，成員們也紛紛送上祝福，表示希望能與粉絲長久相伴，「今年也請多多指教」，並祝願大家在新的一年都能健康、幸福，持續走在快樂的道路上，SION說：「希望我們即將發的正規專輯主打歌，能在韓國以外的地區也拿到第一名。」為團隊許下新年願望。NCT WISH為SM娛樂旗下團體，自出道以來表現亮眼，2025年發行的兩張專輯銷量突破百萬大關，並展開亞洲巡演，所到之處魅力席捲各地、場場完售。今年初更登上金唱片頒獎典禮，於台北大巨蛋舞台帶來充滿活力與爆發力的演出，成功吸引更多觀眾關注，2月28日NCT WISH將登上台北林口體育館，舉辦巡迴演唱會《NCT WISH 1st CONCERT TOUR ‘INTO THE WISH : Our WISH’ IN TAIPEI》，而3月28日巡演也將移師高雄巨蛋登場。更多活動詳情請關注主辦單位SHOWOffice官方社群。