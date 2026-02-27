我是廣告 請繼續往下閱讀

月全食「血月」是什麼？台灣最佳觀賞時間出爐：錯過再等46年

▲天文奇景「月全食」將於3月3日（二）登場，不僅是2028年12月31日前最後一次月全食，更恰逢元宵佳節，天象與節慶同日交會的難得巧合，要到2072年才會再次出現，錯過得再等46年。（圖／台北市立天文館tam.gov.taipei）

元宵節3/3撞血月！赤馬年「火上加火」遮蔽能量

▲「月全食」雖然具有觀賞價值與科學意義，但在古老傳說中，「血月」常被視為有不祥之兆或陰陽失衡，被稱為「天狗食月」。（圖／取自unsplash）

元宵節3/3撞赤馬年血月！犯「3禁忌」自毀財路

📍禁忌1：不要隨便借別人錢

📍禁忌2：不要動怒

📍禁忌3：拜拜補財庫避開月全食

▲易經專家王昆山表示，若在赤馬紅月動怒，等同於火上加火，可能會燒到一整年的好財路，建議在元宵節凡事求個圓，天官大帝賜下的福氣才接得住。（圖／取自unsplash）

元宵節迎赤馬年血月！楊登嵙：月食發生別出門

月食發生時，會產生陰陽磁場的混亂駁雜，老祖宗認為將產生大災難，凡俗肉體之軀不可直接暴露在其中，否則會招來厄運。楊登嵙建議，其實「月食」發生時間只有1小時半，這段期間盡量待在屋內，若不得已需外出，最好能到車內、樹下或騎樓下有遮蔽的地方