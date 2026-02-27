2026元宵節將於國曆3月3日（二）到來，但今年撞上天文奇景「月全食」血月，加上2026年馬年正逢丙午赤馬年，易經專家王昆山表示，血月與赤馬年讓原本元宵節當日的能量被遮蔽，因此被民間視為不祥之兆，提醒元宵節當日「3大禁忌」千萬別犯，包括借錢給別人或向他人借錢、生氣動怒、在月全食拜拜等，可能會自毀財路。此外，命理專家楊登嵙表示，「月食」發生時間只有1小時半，這段期間盡量待在屋內，若不得已需外出，最好能到車內、樹下或騎樓下有遮蔽的地方，不要直接暴露在戶外。
月全食「血月」是什麼？台灣最佳觀賞時間出爐：錯過再等46年
天文奇景「月全食」將於3月3日（二）登場，不僅是2028年12月31日前最後一次月全食，更恰逢元宵佳節，天象與節慶同日交會的難得巧合，要到2072年才會再次出現，錯過得再等46年，本次月全食歷時4小時35分鐘，半影時始從台灣時間16時43分開始，一直到晚上22時25分結束，最精華階段將落在19：04至20：03，將可見暗紅色的大滿月月面。
元宵節3/3撞血月！赤馬年「火上加火」遮蔽能量
「月全食」雖然具有觀賞價值與科學意義，但在古老傳說中，「血月」常被視為有不祥之兆或陰陽失衡，被稱為「天狗食月」，加上今年正逢丙午年每60年循環一次的「赤馬年」，強烈火元素疊加，形成旺盛的「雙火」格局，雖代表能量旺盛，但也意味著氣場過燥。
元宵節3/3撞赤馬年血月！犯「3禁忌」自毀財路
易經專家王昆山表示，由於今年馬年元宵節碰上「血月」月全食，剛好今年正逢赤馬年，原本圓滿的能量被遮蔽，所以民間會有2026元宵節有不祥之兆的說法。王昆山提到，元宵節撞血月有以下3大禁忌需要注意：
📍禁忌1：不要隨便借別人錢
在這天借錢會把好運借出去，如同肉包打狗有去無回，未來財氣難再回頭；元宵節當天也切記別跟別人借錢，有損自身貴人運。
📍禁忌2：不要動怒
若在赤馬紅月動怒，等同於火上加火，可能會燒到一整年的好財路，建議在元宵節凡事求個圓，天官大帝賜下的福氣才接得住。
📍禁忌3：拜拜補財庫避開月全食
元宵節當天許多人會拜拜求財、補財庫，王老師建議避開月全食發生的時間，也千萬別在這時間處理財務或下重大決定。元宵節當天白天能量十分良好，建議想拜拜求財者早點起床，才能讓今年順風順水。
元宵節迎赤馬年血月！楊登嵙：月食發生別出門
血月「月亮變紅」的情景從古代都認為不祥，道教、佛教皆認為「血月」是天地間陰陽失調造成，古時也流傳「血月見，妖孽現」說法，但命理專家楊登嵙表示，對於古代來說，「月食」不同顏色其實也有著不同意思，例如唐代《開元占經》中曾記載：「月已蝕而青者，為憂。月已蝕而赤者，為兵。月已蝕而黃者，為財。月已蝕而白者，為喪。月已蝕而黑者，為水。」
楊登嵙提到，月食發生時，會產生陰陽磁場的混亂駁雜，老祖宗認為將產生大災難，凡俗肉體之軀不可直接暴露在其中，否則會招來厄運。楊登嵙建議，其實「月食」發生時間只有1小時半，這段期間盡量待在屋內，若不得已需外出，最好能到車內、樹下或騎樓下有遮蔽的地方，不要直接暴露在戶外。
資料來源：王老師幫幫我 ·生活中的易經開運策略、楊登嵙、台北市立天文館
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
