到台南旅遊住飯店超優惠！台南遠東香格里拉飯店表示，即日起至2026年5月31日止，推出17週年兩大住房優惠，包含「周年慶奢華禮遇‧升等套房」專案，每房每晚5820元起，加價17元，即可升等到豪華閣尊榮客房，享一房一廳的「雅仕套房」；或者「慶周年‧早餐加17元」專案，每房每晚4117元起，加價17元起就有翌日享用遠東Café自助式早餐。而台南晶英酒店則是將於3月5日推出「國際版」的府城微醺巴士 ，一次喝遍超夢幻7位國際知名調酒師作品。
🟡「台南遠東香格里拉17周年慶」兩大優惠：
優惠日期：即日起至2026年5月31日
優惠一、「周年慶奢華禮遇‧升等套房」專案：
售價：每房每晚5820元起。
內容：旅客預訂豪華閣尊榮客房，僅需加價17元，即可升等至一房一廳的「雅仕套房」，擁有獨立客廳與臥室。
加值禮遇：入住期間並可享豪華閣貴賓廊禮遇，包含翌日早餐、專人辦理入住與退房、全日飲品服務及傍晚雞尾酒時光。
優惠二、「慶周年‧早餐加17元」專案：
售價：每房每晚4117元起。
內容：單人或雙人入住，每房僅需加價17元起，即可於翌日享用遠東Café自助式早餐。餐檯除提供多樣化中西式料理外以及台南小吃特色的在地風味餐點。
活動備註：台南遠東香格里拉補充，本次17週年慶專案適用入住日期至5月31日。所有房價依每日浮動房價而定且需另加10%服務費及5%稅金。專案每日限量供應，需視訂房時客房供應情況而定。
台南晶英酒店推「國際版」府城微醺巴士 一次喝遍超夢幻7位調酒師作品
因應國際調酒盛會「Taiwan Cocktail Camp 2026」將於3月4日至7日登場，台南晶英酒店也將於3月5日晚間推出「府城微醺巴士」限定班次，能一次喝遍七位亞洲頂尖調酒職人的特製酒品，售價乘車每位2680元，房客優惠價2480元，四人同行還享九折優惠，可上台南晶英酒店平台「晶好購」預購。
Taiwan Cocktail Camp 2026由台灣四間酒吧領軍，並匯集香港、澳門、日本、韓國、新加坡、泰國、越南、馬來西亞超過40位調酒師與酒吧主理人，展開一場為期四天的雞尾酒嘉年華。
而台南晶英酒店特別將此活動濃縮，推出限定版「府城微醺巴士」行程，參加者搭著巴士，可一次體驗亞洲頂尖酒吧的魅力，此次的國際限定版「府城微醺巴士」卡司空前強大，特別安排來自雪梨、新加坡、曼谷、雅加達、澳門與廣州七位國際職人展開快閃客座。
夢幻陣容名單包含三間曾榮獲亞洲50最佳酒吧的廟前冰室、St. Regis、Elephant Room，以及Linla、Lennon’s、OSMO、MOKU等七位調酒師將分別於台南在地酒吧客座，雙層巴士將沿途停靠Phowa、Bar Alter、在島之後、Bar TCRC、咕咕吧、赤崁中藥行與水晶廊，一晚制霸七間國際酒吧調酒不再是夢想，另還有巴士專屬獨家驚喜，備受矚目的「廟前冰室」主理人 Tommy Wong此次來台僅特別針對微醺巴士活動設計限定調酒，全台只有登上這台微醺巴士的賓客，才能品嚐到 Tommy的傳奇風味。
台南晶英此次限定「府城微醺巴士」將於3月5日晚間八點準時發車，每位2680元、台南晶英房客優惠2480元，亦推出四人同行9折、包車88折的超值優惠。
資料來源：台南遠東香格里拉飯店、台南晶英酒店
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
