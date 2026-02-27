我是廣告 請繼續往下閱讀

最新一期SCFI指數今（27）日出爐，為農曆春節後後首度開盤，止步連6跌轉紅，上漲81.65點、至1333.11點，漲幅6.52％，站回1300點關卡，其中以美東線上漲幅度最大。觀察四大航線本週表現，歐洲線每TEU（20呎櫃）為1420美元，較前期上漲59美元，漲幅4.34%；地中海航線每TEU（20呎櫃）為2303美元，較前期上漲128美元，漲幅5.88%；美西線每FEU（40呎櫃）為1857美元，較前期上漲70美元、漲幅3.92%；美東線每FEU（40呎櫃）為2691美元，較前期上漲167美元，漲幅6.62%。其他航線表現則為，波斯灣線每箱運價1327美元，上漲347美元，漲幅35.41%；南美線（桑托斯）每箱運價1622美元，上漲434美元，漲幅36.53%；東南亞線（新加坡）每箱運價456美元，維持平盤價格。針對本週運價表現，業者分析，本週僅為中國的開工初期，貨量應該還不多，但運價就已出現急漲，顯示由於川普將關稅加到15%，在關稅變數升溫的考量下，不少貨主決定提前拉貨因應，不排除複製一波2024年第4季川普當選前的搶運潮。此外，加上3月起，中國工廠全面復工後，可能放大急單效益，運價走勢有機會進一步向上，目前尚屬前置觀察期，未來1~2周的客戶回報情況，將是關鍵指標。另一家業者表示，目前現貨市場成交區間美西每大箱（40呎櫃）約1650–1750美元，美東約2350–2500美元，歐洲線約2000–2200美元。業界龍頭地中海航運（MSC）公布3月1日美國線價格為美西2225美元、美東3025美元，不過依目前市場實際成交情況觀察，短期內價格上行空間仍有限。