▲高雄AI 智慧家電空調大展今（27）日起至3月2日在高雄巨蛋登場。（圖／記者陳美嘉攝，2026.02.27）

▲高雄AI 智慧家電空調大展今（27）日登場，吸引不少民眾搶便宜。（圖／記者陳美嘉攝，2026.02.27）

高雄AI 智慧家電空調大展今（27）日起至3月2日在高雄巨蛋登場。高市電器公會理事長林清源指出，受到原物料價格上漲影響，冷氣、冰箱等家電預計3月起將調整售價，平均漲幅約3％至5％，因此不少民眾趁漲價前搶便宜。展覽打出「舊價最後一檔」訴求，結合政府節能補助、貨物稅退稅與汰舊換新方案，最高可省萬元，再加上品牌加碼優惠及業者端出多項獨家方案等，民眾可把握時機進場選購。高雄巨蛋AI 智慧家電空調大展由高雄市電器商業同業公會主辦，此次參展品牌陣容堅強，包含 LG 台灣樂金、Samsung 三星、SAMPO 聲寶、日立空調、日立家電、Panasonic、Bosch、TECO 東元、飛利浦、Whirlpool 惠而浦、SHARP 夏普、TOSHIBA 東芝、九陽、大金空調、三菱電機、三菱重工、SAKURA 櫻花、格力、TCL、音圓、水易購、德國海豚與德克生活等知名品牌，從空調、冰箱、電視到各式智慧家電，提供完整產品線與專業諮詢。此次高雄 AI 智慧家電空調大展，現場匯集各大家電品牌祭出多項限定優惠。像是LG 台灣樂金推出新上市熱泵式 22 公斤滾筒洗衣機，搭配迷你洗衣機 Twinwash有優惠活動。Samsung三星於展場加碼送數位商品禮券，登錄再享原廠好禮。SAMPO聲寶下殺 5 折起，消費滿10,000元送 Lynx 環保隨行杯；買指定空調，再送好禮多選一。日立家電限量冰箱+洗衣機套餐，加碼雙重送，展場價限量五組。Panasonic 推出指定機型現場通通破盤價一件不留；指定機型登錄再享原廠節能金5,000 元，貨物稅2,000 元、汰舊換新3,000 元，以上最高享10,000元補助優惠；購買空調再享指定好禮 6 選 1。高雄AI 智慧家電空調大展展覽期間推出多重優惠。「消費滿額抽」祭出多項品牌家電，消費滿 5,000 元可兌換摸彩券乙張，滿 10,000 元即有2張，以此類推。「高雄家電展 X 高雄圓山音響展」凡消費滿 5,000 元即贈送 4/16-19 高雄圓山音響展門票兩張 （價值 440 元） ，不累加金額，限量2,000 張。