直接整張拿去刷說沒中獎，我想說我是買十期怎麼會這麼快，店員才說我說要買『十組』，5分鐘噴掉1000元，太傻眼啦！」

▲賓果加碼首日，結果有不少民眾到彩券行試試手氣，把「三星電選四倍十期」講成「十組」，5分鐘就噴1000元大傻眼。（圖/記者張嘉哲攝）

賓果加碼首日大翻車「口號一堆人喊錯」！差1字5分鐘噴1000元

但是「十組」則是只有「一期」，也就是你有十組001期的號碼，一次要對完，等於5分鐘就能決定輸贏。

▲賓果「三星電選四倍十期」、「三星電選四倍十組」兩者差異，不過中獎率都相同，獨立事件都是1.28%，只差在對獎長短的快感。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

其實「十組」跟「十期」的中獎率完全相同，就是1.28%，所以如果你買成十組的人卻槓龜，其實你損失的只是能多對獎九期的興奮感，實在上還是運氣不佳，無緣中獎啦！

▲賓果「三星電選四倍十期」的彩券樣張如圖，一組號碼可以對十期，50分鐘決定輸贏。（圖/記者張嘉哲攝）

▲「三星電選四倍十組」的彩券樣張如圖，這只能對獎一期，5分鐘輸贏。（圖/Threads）

賓果限5天「只有加碼1星玩法至6星」！彩券行出招QR Code直接喊

獎金只有加碼1星至6星的玩法，其他的「猜大小」、「猜單雙」以及「超級獎號」都沒有列入春節加碼

三星3中3中獎率只有1.28%，中獎者都是超級幸運兒，槓龜依舊大有人在，過年試手氣也千萬要理性啊！

▲有彩券行老闆直接公告賓果常見玩法，還提供QR Code方便掃描投注，民眾如果緊張怕講錯，可以參考彩券行公告。（圖/Threads）

台彩電腦型彩券「賓果BINGO」春節加碼今（27）日正式開始加碼，不少人延續去年「三星電選四倍十期」的策略，也立刻在一早就去彩券行試試手氣，沒想到才加碼不到一天的時間，卻有不少人大翻車，其中有許多人到彩券行購買太緊張，喊成「三星電選四倍十組」，結果5分鐘就輸掉1000元，貼文釣出超多苦主直呼：「差1個字差那麼多.....還是乖乖上班好了。」有網友在社群平台「Threads」貼文指出「賓果加碼首日大翻車，去年沒有買到，今年想說也試看看手氣買了一張三星電選四倍十期，然後再買新款刮刮樂在店內刮，後來店員就跟我說可以對獎了，貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「買十組的都是狠人，1000元5分鐘跟你輸贏」。然而網友討論的到底出了什麼問題？「三星電選四倍」前面都是沒有錯的，重點是「十期」跟「十組」有天大的差別，「十期」是你這張彩券可以重複對10次開獎結果，假設你在001期買入，可以對到010期的意思；今年許多人第一次試試手氣，也因為鮮少去彩券行買彩券，太緊張把「三星電選四倍十期」講成「三星電選四倍十組」，導致自己5分鐘後就慘賠1000元。不過講錯其實也沒關係，因為在數學機率上，今年賓果BINGO只有加碼5天的時間，從今天至元宵節3月3日，民眾還要特別注意，，所以要投注的民眾自己要評估好風險哦！如果真的怕去彩券行喊錯，有彩券行也有直接印出幾種熱門方案的QR Code可以直接掃描投注，民眾可以直接看公告選購，也有網友貼心將每種買法做成QR Code手機版，讓I人不用開口也能投注，但記得彩券印出之後要再確認是否是自己想要投注的款式！