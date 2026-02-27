二月亞洲股市迎來大爆發，財信傳媒董事長謝金河在臉書發文指出，韓國股市完全看海力士和三星表演，如今地緣政治已牽動世界，他點名日本、台灣會成為世界經濟舞台那兩顆寶石。
謝金河指出，2026年的二月即將走入歷史，全球股市最精彩的市場在台灣、日本、韓國。日經指數在二月上漲5430.54點，漲幅10.18%，韓國股市更可怕大漲1082.91點，漲幅20.73%，完全看HBM的SK海力士和三星在表演。
謝金河也提到，台灣股市也大漲3350.74點，漲幅10.45%，這樣的漲法讓大家看了目瞪口呆。到底這個世界發生了什麼變化？這當中，地緣政治的變化牽動著世界，尤其是美國和中國，而最核心的是這個世界從全球化到逆全球化，台積電創辦人張忠謀口中的全球化已死，非常具有代表性。
回頭審視一下從1980到現在的世界變化，中國前領導人鄧小平的改革開放，1989年的六四天安門事件帶給中國巨大的改變。鄧小平的改革開放核心：不管白貓、黑貓能抓老鼠就是好貓！摸石過河，揭開中國改革開放的新方向。
1978年美中建交，一個月後鄧小平訪美，說了一句精典的話：凡是和美國友好的國家，人民都能賺大錢！鄧小平更說要利用西方自由世界的財富壯大中國！鄧小平訂了兩個策略：一、韜光養誨，絕對不要強出頭！二、一個人兩任，第二任選出隔代接班人。這是非常有眼光的戰略，到了習近平全翻盤。
謝金河接著指出，1979年左右，美中關係友好，美國人對中國人好感比率72%，負面只有13%；到去年底，美國人對中國人負面比率上升至77%，正面只剩下20%。這個變化的轉折是2017年習近平第二個任期喊出「厲害了我的國」，一帶一路、彎道超車：2025，中國要稱霸世界！這個戰略轉變驚醒美國，正好遇上《川普1.0》，川普的讓美國再偉大，也為這些年世界經濟的變化帶來巨大改變。
從1990年起，中國搖身變成世界工廠，美國號召全球企業投資中國，國際巨資砸到中國的錢至少二兆美元，全世界進入全球化時代，最具代表性的是Thomas Friedman撰寫的世界是平的，他說十部推土機把世界剷平！中國是全球化最大受益者。
謝金河認為，在這個全球化大旗下，全球資金齊聚中國，於是，日本、台灣在1990年後都陷入房地產、股市泡沫，1990年謝金河說台灣會慘三十年，大家都在駡他。台灣和日本都陷入失落三十年困局。韓國和東南亞都在1997年亞洲金融風暴受到重創。
現在川普祭出關稅大刀，世界不再是平的，台灣、日本、韓國都在AI大浪中站在浪尖，川普揮舞大刀，招招在斷中國的金脈。1990年中國經濟大浪是美國搭建的，現在美國帶頭要全世界的企業離開中國。一場和1990年完全不同的賽局老早已經展開。
謝金河認為，台灣很多人仍沈醉在1990年時代的中國，大家還停留在2006年中國高喊「大國崛起」的夢境中，用舊情緒來恐嚇台灣人。殊不知，地緣政治戰略改變，接下來，日本、台灣會成為世界經濟舞台那兩顆寶石！韓國的未來還有李在明變數！
我是廣告 請繼續往下閱讀
謝金河也提到，台灣股市也大漲3350.74點，漲幅10.45%，這樣的漲法讓大家看了目瞪口呆。到底這個世界發生了什麼變化？這當中，地緣政治的變化牽動著世界，尤其是美國和中國，而最核心的是這個世界從全球化到逆全球化，台積電創辦人張忠謀口中的全球化已死，非常具有代表性。
回頭審視一下從1980到現在的世界變化，中國前領導人鄧小平的改革開放，1989年的六四天安門事件帶給中國巨大的改變。鄧小平的改革開放核心：不管白貓、黑貓能抓老鼠就是好貓！摸石過河，揭開中國改革開放的新方向。
1978年美中建交，一個月後鄧小平訪美，說了一句精典的話：凡是和美國友好的國家，人民都能賺大錢！鄧小平更說要利用西方自由世界的財富壯大中國！鄧小平訂了兩個策略：一、韜光養誨，絕對不要強出頭！二、一個人兩任，第二任選出隔代接班人。這是非常有眼光的戰略，到了習近平全翻盤。
謝金河接著指出，1979年左右，美中關係友好，美國人對中國人好感比率72%，負面只有13%；到去年底，美國人對中國人負面比率上升至77%，正面只剩下20%。這個變化的轉折是2017年習近平第二個任期喊出「厲害了我的國」，一帶一路、彎道超車：2025，中國要稱霸世界！這個戰略轉變驚醒美國，正好遇上《川普1.0》，川普的讓美國再偉大，也為這些年世界經濟的變化帶來巨大改變。
從1990年起，中國搖身變成世界工廠，美國號召全球企業投資中國，國際巨資砸到中國的錢至少二兆美元，全世界進入全球化時代，最具代表性的是Thomas Friedman撰寫的世界是平的，他說十部推土機把世界剷平！中國是全球化最大受益者。
謝金河認為，在這個全球化大旗下，全球資金齊聚中國，於是，日本、台灣在1990年後都陷入房地產、股市泡沫，1990年謝金河說台灣會慘三十年，大家都在駡他。台灣和日本都陷入失落三十年困局。韓國和東南亞都在1997年亞洲金融風暴受到重創。
現在川普祭出關稅大刀，世界不再是平的，台灣、日本、韓國都在AI大浪中站在浪尖，川普揮舞大刀，招招在斷中國的金脈。1990年中國經濟大浪是美國搭建的，現在美國帶頭要全世界的企業離開中國。一場和1990年完全不同的賽局老早已經展開。
謝金河認為，台灣很多人仍沈醉在1990年時代的中國，大家還停留在2006年中國高喊「大國崛起」的夢境中，用舊情緒來恐嚇台灣人。殊不知，地緣政治戰略改變，接下來，日本、台灣會成為世界經濟舞台那兩顆寶石！韓國的未來還有李在明變數！