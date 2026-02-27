台北股市寫下強勁2月，不過在輝達週四（26日）股價重挫5.49%，台積電ADR同步下跌2.82%，拖累台指期夜盤劇烈震盪，盤中高低差達969點，終場重挫525點，收在35086點。對此，財經作家狄驤在臉書發文表示，台股與季線乖離率已超過15%，為30年來多頭行情中罕見情況，若下週一（2日）台股跌了一點，也不要緊張。
財經作家狄驤表示，現在市場情緒轉折快速，上午看好輝達財報，晚上變成「輝達財報不夠好」，他認為短線漲多才是當前最大利空。他示警，目前台股與季線乖離率已超過15%，此種情況在過去30年多頭行情中僅出現過一次。
狄驤透露，自己已減碼高槓桿部位，保留資金等待乖離率收斂，也提醒投資人不宜因一兩日小跌就改變看法，回顧一個月前台股小幅修正時，市場有很多「看空」聲音，沒想到一個月多後，台股漲了4000點，「所以重點還是在觀察大趨勢有沒有改變。」
狄驤進一步表示，回顧這30年來的「熊市反轉」中，出現過很多次季線乖離突破15%，但多頭走勢出現季線乖離15%，只有2000年初，後面就是網路泡沫，「聽起來有點玄？我是認為這次不一樣，但依然會按照紀律來處理，這也是我上午減碼的原因。」
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
