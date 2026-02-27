我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高雄巨蛋春季旅展今（27）日至3月2日登場，業者祭出限定優惠、獨家商品。（圖／記者陳美嘉攝，2026.02.27）

高雄巨蛋春季旅展今（27）日至3月2日開跑。集結國泰航空、三大指標品牌旅行社、高雄星級飯店、遊樂園、台灣溫泉飯店聯盟、專業留遊學業者等，以業者限定優惠、獨家商品，瞄準春假與暑假出遊商機，大打極具競爭力的價格挑戰市場最低價。此外，更特別規劃「海外留遊學主題館」，吸引不少暑假計畫帶孩子出國體驗留遊學的民眾。看準即將到來的4月清明春假及暑期旅遊熱潮，各大旅遊業者祭出好康優惠，有業者推歐洲省萬元、韓國賞櫻免2萬元，更有頂級飯店住宿下殺1.9折、星級餐券最低355元起等。其中，五福旅遊祭出開春超狂折扣，主打歐洲省萬元、韓國賞櫻免2萬。可樂旅遊、東南旅遊等特別祭出一系列「高雄直飛」行程。天成飯店集團集結旗下五館，推出超優惠「五館擇一聯合住宿券」最低 3.3 折起。大板根森林溫泉酒店不僅提供超值住宿券，還有多項一日遊優惠券。新竹小叮噹主題樂園推出「一日遊 水陸雪門票」 、「SKI/SnowBoard 滑雪課程」等。「海外留遊學主題館」主打不管是留遊學/Gap Year，或是打工度假/轉職需求，抑或是樂齡遊學，一站式滿足需求。GEPA 國際教育策略夥伴協會現場祭出震撼限時優惠，菲律賓宿霧、碧瑤、克拉克語言學校超低下殺；此外，2026 澳洲暑期遊學團再享展場特惠價。締佳菲律賓遊學代辦祭出菲律賓宿霧、碧瑤、克拉克等語言學校限時優惠。