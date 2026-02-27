我是廣告 請繼續往下閱讀

今（27）日為和平紀念日連續假期首日，交通部高公局指出，下午國道壅塞路段包括國1南向湖口至新竹、北向東湖至五堵、高架北向堤頂至汐止端；國3南向大溪至高原、北向木柵休息站至南深路；國5南向南港系統至坪林，其餘路段尚能維持行車順暢。不過，截至下午5時共發生72件事故，導致車輛回堵影響整體車流甚鉅，高公局更預判明日18路段易壅塞，建議避開車潮，以節省寶貴時間。高公局表示，截至今日下午5時，國道交通量為76.7百萬車公里，預估今日交通量為115百萬車公里，仍在預期範圍。另今日截至下午5時，共發生72件事故，包括中午12時48分於國3南向39.8公里處發生2輛小客車追撞事故，占用外側2車道，於12時59分排除，造成後方車流回堵3公里。另外，下午1時22分於國1南向366公里處發生3輛小客車追撞事故，占用中、外線車道，於下午1時45分排除，造成後方車流回堵4公里，還有下午4時7分於國1南向164.3公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內側車道，於下午4時20分排除，造成後方車流回堵3公里，相關事故均導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。由於明日為和平紀念日連續假期第2日，高公局預估，國道交通量為107百萬車公里，為平日年平均的1.2倍，其中北向交通量可達55百萬車公里，為平日年平均的1.2倍，並預判18個重點壅塞路段，包括南向的國1楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3土城-關西、快官-霧峰、草屯-名間；國5南港系統-頭城；國10鼎金系統-燕巢系統。至於北向則有國1西螺-埔鹽系統、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5宜蘭-坪林；國4潭子系統-豐勢；國6東草屯-霧峰系統；國10仁武-左營端。高公局建議，西部國道南向用路人儘量早上6時前或中午12時後出發；國5南向用路人建議早上5時前或下午5時後出發；另西部國道北向用路人，建議南部地區於上午9時前出發，中部地區於中午12時前出發，國5北向用路人建議於早上9時前出發，節省寶貴時間。至於明日國道相關疏導措施包括，上午5-12時封閉國1埔鹽系統、國5石碇及坪林南向入口；中午12至晚上時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；下午1時至6時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。