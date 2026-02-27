我是廣告 請繼續往下閱讀

北大周遭商圈近年來發展迅速，高級住宅林立、生活圈機能逐漸完善，被認為為優質居住地，房價頗具抗跌性。然而，新北市北大特區一處社區大樓卻爆發駭人糞水倒灌糾紛，一名鄭姓屋主14個月內慘遭「屎水炸彈」連環襲擊7次，糞水從浴廁地板排水孔狂湧而出，穢物漫流客廳與主臥，連石英地磚縫隙都滲入污水，惡臭撲鼻，宛如惡夢。屋主崩潰提告，向建商與管委會求償178萬餘元並要求全面翻修管線。新北地院日前審結，判管委會應賠償10萬1千元，但駁回對建商及全面更換管線的請求，全案仍可上訴。判決指出，鄭姓屋主2011年購入北大特區某社區大樓A1棟3樓戶，卻並非第一手屋主。自2022年1月起，客廳浴廁排水孔多次無預警湧出糞水、穢物與污水，短短一年內反覆發生7次。污水外溢至客廳與主臥室，造成室內地坪受損、氣味難以消散，嚴重影響居住品質。為防止再次倒灌，鄭男只得將浴廁排水孔封死，甚至將客用衛浴改為儲藏室使用，生活機能大打折扣，出租時亦需折讓租金，並額外支出清潔與修繕費用。鄭男主張，社區排水設計存有瑕疵，指控建商當年施工時變更原設計，將原應分離的糞管與廢水管混用，且相關管線包覆於1樓活動中心天花板夾層內，增加維修難度；另指管委會長期未妥善清理維護公共管路，才導致多次堵塞釀災，因此依侵權行為提起訴訟，請求建商與管委會連帶賠償修繕費、租金損失及清潔費共約178萬餘元，並要求將管線回復原始設計功能。建商則抗辯指出，社區早於2005年完工，距今已近20年，依民法侵權行為損害賠償請求權時效規定，即使當年施工有瑕疵，請求權亦已罹於時效，依法無須負責。法院審理認為，建商得依法主張時效抗辯；且本案共同堵塞點位於1樓公共管路，該處曾多次疏通，尚難認定有廢棄原管路並全面更換之必要與可行性，因此駁回對建商及全面翻修管線的請求。至於管委會部分，法官指出，相關公共管線屬於管委會應負維護責任的共用部分，未能妥善處理堵塞問題，致屋主受有損害，考量租金折讓與清潔等支出，判決管委會應賠償10萬1千元。全案仍得上訴。