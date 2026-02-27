全家超商又有老鼠出沒！一名網友直擊，台灣大學男子第一宿舍內的「全家便利商店」，竟有一隻老鼠大剌剌地穿越關東煮旁兩台熱開水機的接水盤。驚人影片曝光引發討論，雖然有人幽默調侃老鼠「像剛洗完澡」、「最高學府的老鼠就是不一樣」，但更多人出面示警，台北市大安區一月底才爆出漢他病毒死亡案例，恐埋食安與公共衛生隱憂。
網笑稱「最高學府米奇」 爬開水機洗澡？
一名網友在Threads發文並附上影片，只見台大男一舍的全家便利商店內，一隻老鼠（米奇）竟堂而皇之地出現在熱開水機的接水盤上，低頭不斷嗅聞，似乎對周遭環境十分好奇。
幽默背後的致命隱憂：大安區才爆漢他病毒致死案
然而，在玩笑話背後，這起事件卻暗藏嚴重的公衛危機。有網友嚴肅指出，老鼠出沒在超商熟食區與開水機旁，絕非單純「看起來噁心」，牠們會在加工台上排泄造成「無法目視辨識」的污染。加上台北市大安區一月底才剛爆發「漢他病毒致死」的案例，而台大正位於大安區，讓不少民眾憂心忡忡。網友紛紛點名市長蔣萬安盡速處理大安區鼠患。
根據疾管署資料，漢他病毒（Hantavirus）是人畜共通傳染病，主要宿主為老鼠。病毒存在於受感染老鼠的唾液、尿液及糞便中，人類通常因「吸入」受污染的空氣微粒（氣膠）或傷口接觸而感染。關於民眾最擔心的人傳人問題，專家指出漢他病毒直接人際傳播的機率極低，目前台灣並無人傳人紀錄。
