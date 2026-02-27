我是廣告 請繼續往下閱讀

巴基斯坦與鄰國阿富汗自上週起爆發衝突，近兩日局勢升級，巴基斯坦稱兩國處於「全面戰爭」。中國外交部表示，中方一直通過自身渠道斡旋調解巴阿衝突，願意繼續為緩局降溫、兩國改善關係發揮建設性作用，中方正就此做兩國有關方面的工作。據美聯社報導，阿富汗表示，其軍隊於週四晚間沿著6個省份的邊界向巴基斯坦發動襲擊，以報復巴基斯坦日前在阿富汗邊境地區造成的致命空襲；巴基斯坦27日對阿富汗首都喀布爾、南部的坎大哈和東南部的帕克蒂亞省進行空襲。兩國政府發布截然不同的傷亡數據，無法得到獨立證實。阿富汗國防部在夜間表示，有55名巴基斯坦士兵被擊斃、數人被活捉，阿富汗士兵8死11傷。巴基斯坦則稱，133名阿富汗士兵被擊斃，200多人受傷；2名巴基斯坦士兵死亡，3人受傷。中媒報導，中國外交部發言人毛寧今在例行記者會回應，中方正在密切關注局勢發展，巴基斯坦和阿富汗是搬不走的鄰居，也都是中國的鄰國。作為鄰國和朋友，中方對衝突升級深感擔憂，對衝突造成人員傷亡十分痛心。此輪巴阿衝突烈度超過以往，持續或升級對雙方都將帶來傷害和損失。中方支持打擊一切形式的恐怖主義，呼籲雙方保持冷靜克制，通過對話談判妥善解決矛盾分歧，盡快實現停火，避免生靈塗炭。這符合兩國和兩國人民的根本利益，也有利於維護地區的和平穩定。毛寧表示，中方一直通過自身渠道斡旋調解巴阿衝突，願意繼續為緩局降溫、兩國改善關係發揮建設性作用。中國外交部和中國駐巴基斯坦、阿富汗使館正就此做兩國有關方面的工作，中方並要求兩國確保中方在巴基斯坦和阿富汗人員項目和機構的安全。「我們在密切關注局勢發展，將為有需要的中國公民提供必要的協助」。聯合國發言人杜加里克（Stephane Dujarric）表示，聯合國秘書長古特瑞斯（António Guterres）敦促雙方按照國際法要求保護平民，並「繼續尋求透過外交途徑解決任何分歧」。俄羅斯總統阿富汗事務特別代表卡布洛夫（Zamir Kabulov）表示，俄羅斯呼籲立即停止戰鬥，並透過外交方式解決衝突。如果受到請求，莫斯科將考慮在兩國之間進行調解。伊朗外交部長阿格拉奇（Abbas Araghchi）敦促巴基斯坦和阿富汗在齋戒月期間透過對話解決分歧，德黑蘭準備協助促進兩國之間的對話。兩個鄰國之間的緊張局勢已持續數月，去年10月的致命邊境衝突造成數十名士兵、平民和疑似武裝分子死亡。卡達斡旋的停火結束了戰鬥，但去年11月在伊斯坦堡舉行的幾輪和平談判未能產生正式協議。