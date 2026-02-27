台北101董事長賈永婕近來關注轉型正義議題，如林宅血案、鄭南榕事件等，進行一系列「民主補課」，受封「民主油罐車」，明（28）日為228和平紀念日，賈永婕透露，晚間6點整，台北101將為228點燈，「我始終相信，真正的勇氣不是對立，而是願意理解；願意誠實面對。」
台北101將為228點燈 賈永婕：傷痛不必撕裂彼此
賈永婕發文表示：「明晚6點，台北101將為228點燈。」點燈文字為「228和平紀念日，以愛撫慰傷痛，自由 民主 台灣，團結前行，HOPE & LOVE」，她有感而發地說：「我始終相信，真正的勇氣不是對立，而是願意理解；願意誠實面對。傷痛不必撕裂彼此，而應提醒我們珍惜今日得來不易的自由與民主。」
除了點燈祈福，賈永婕表示，自己將捐出新台幣22.8萬元給慈林教育基金會（林義雄、方素敏夫婦於1991年所成立），支持民主教育與公民素養的深耕工作，「一起守護台灣。」
228事件始末 和平紀念日定為假日
228事件發生於1947年2月27日，起因於台北大稻埕緝菸衝突，專賣局人員毆打女販並槍殺抗議民眾，引發市民憤怒，次日全台爆發大規模示威，要求政治改革。國民政府台灣行政長官陳儀表面應允，暗中請求南京派兵鎮壓，3月8日起軍隊從北至南展開清鄉，造成大量知識分子與平民傷亡，史稱228事件。
1995年立法院通過《二二八事件處理及補償條例》，將2月28日定為「和平紀念日」，最初為非假日紀念；1997年2月25日修法改為國定假日，為台灣首個法定放假日，以正視歷史錯誤並促進民主反思。 此舉後推動周休二日制度，將部分假日彈性調整，強化社會和解與和平教育意義。
資料來源：賈永婕的跑跳人生臉書
我是廣告 請繼續往下閱讀
賈永婕發文表示：「明晚6點，台北101將為228點燈。」點燈文字為「228和平紀念日，以愛撫慰傷痛，自由 民主 台灣，團結前行，HOPE & LOVE」，她有感而發地說：「我始終相信，真正的勇氣不是對立，而是願意理解；願意誠實面對。傷痛不必撕裂彼此，而應提醒我們珍惜今日得來不易的自由與民主。」
除了點燈祈福，賈永婕表示，自己將捐出新台幣22.8萬元給慈林教育基金會（林義雄、方素敏夫婦於1991年所成立），支持民主教育與公民素養的深耕工作，「一起守護台灣。」
228事件始末 和平紀念日定為假日
228事件發生於1947年2月27日，起因於台北大稻埕緝菸衝突，專賣局人員毆打女販並槍殺抗議民眾，引發市民憤怒，次日全台爆發大規模示威，要求政治改革。國民政府台灣行政長官陳儀表面應允，暗中請求南京派兵鎮壓，3月8日起軍隊從北至南展開清鄉，造成大量知識分子與平民傷亡，史稱228事件。
1995年立法院通過《二二八事件處理及補償條例》，將2月28日定為「和平紀念日」，最初為非假日紀念；1997年2月25日修法改為國定假日，為台灣首個法定放假日，以正視歷史錯誤並促進民主反思。 此舉後推動周休二日制度，將部分假日彈性調整，強化社會和解與和平教育意義。