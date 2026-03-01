我是廣告 請繼續往下閱讀

台北地檢署將於3月2日（下週一）在警專舉辦「太子集團豪車拍賣會」，除了先前已引發熱議的「四大神獸」外，現場還將釋出多款身價破5,000萬元的頂級超跑，其中包括 McLaren Senna、McLaren Senna LM，以及 Ferrari Monza SP2。三輛車不僅身價驚人，背後更各自代表不同時代與賽事榮耀，堪稱拍場上的另一波壓軸焦點。以傳奇F1車手 Ayrton Senna 命名的 McLaren Senna，是Ultimate Series旗下首款純內燃動力車型。這款車並非P1的後繼，而是以「Form follows function」為核心精神打造的極端賽道機器。全車採用第三代Monocage III碳纖維單體結構，淨重僅1,198公斤，搭載4.0升雙渦輪V8引擎，最大輸出800ps、800Nm，馬力重量比高達每噸668ps。其標誌性的支架式主動尾翼最高離地達1,219mm，雙層設計可提供強大下壓力，搭配RCC II底盤控制系統與專屬Race模式，使其在賽道操控上更趨極限。McLaren Senna全球限量500台，售價約75萬英鎊，當年一釋出即全數售罄，購買資格亦需經原廠審核，並非有錢即可入手。若說Senna已是極端，那麼Senna LM則更上一層樓。LM代表Le Mans，是為紀念1995年McLaren F1 GTR勇奪利曼24小時耐力賽冠軍而打造的致敬版本。相較標準版，Senna LM搭載與GTR車型相同的4.0升V8雙渦輪引擎，最大馬力提升至814至825匹，並配備四出排氣、24K鍍金引擎室隔熱罩及專屬空力套件。外觀原廠多採經典木瓜橙塗裝，但此次拍賣車輛為不同配色版本。全球產量極少，其中部分版本僅限量5台，更被視為收藏級逸品。若標準Senna象徵車手精神，LM則是將賽事榮耀直接刻進車名之中。來自義大利馬拉內羅的 Ferrari Monza SP2，則代表另一種極致。作為Ferrari Icona系列首發車型，SP2以1950年代經典Barchetta敞篷賽車為靈感，拿掉擋風玻璃與車頂，只保留最純粹的賽車線條。名廚Gordon Ramsay於2019年入手SP2，也讓這款車更添話題。SP2搭載源自812 Superfast的6.5升V12自然進氣引擎，最大輸出810匹馬力，0至100公里加速僅2.9秒，極速突破300公里。雙座設定並加裝防傾桿與防護屏，並透過「虛擬擋風板」導流技術，在無擋風玻璃的情況下仍兼顧舒適與穩定。SP1與SP2總產量不超過500輛，售價約200萬美元起跳，屬於品牌邀請制客戶方能購買的限量珍藏。三款車分別象徵車手精神、賽事榮耀與經典復刻血統，如今齊聚北檢拍場，讓這場豪車拍賣不僅是資產處分，更像是一場超跑歷史縮影。3月2日警專現場是否能拍出天價，勢必再掀一波話題。