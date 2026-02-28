中國男星王一博和女星綦美合緋聞傳了多年，今（28）日一名網友在X中公開了王一博在小紅書上跟綦美合的聊天記錄，公開的內容中兩人酸了關曉彤、肖戰、鹿晗等明星掀起爭議，為此稍早王一博的經紀公司急忙出面回應，稱一切都是虛假內容，目前已經將造謠事件委托律師處理。
私生公開王一博聊天紀錄！小紅書暢聊綦美合
一名王一博的私生粉絲今日在X中大開殺戒，自稱自己透過王一博的手機號碼登入了對方的小紅書，而在其中發現了和「嫂子」綦美合的聊天記錄，女方總是傳給男方許多貼文，而王一博也都會耐心回覆。
然而其中最引起爭議的點就是「酸了許多藝人」，其中受害者就有：關曉彤不配香奈兒、肖戰頭太大，至今還在拍爛劇；吳磊髮型很醜、汪蘇瀧健身一個動作要休息20分鐘、蔡徐坤油膩等，甚至到了韓國明星aespa、張員瑛也逃不過兩人的聊天室。
粉絲看完直呼太假 經紀公司出面澄清：告到底
消息曝光後許多王一博的粉絲紛紛炸鍋，直言看完聊天紀錄覺得完全是造謠者自導自演，「王一博平時傳訊息很愛用表情符號，這怎麼一個都沒有」、「他微博最後一次上線是2月17日，怎麼還有2月18日跳轉微博的紀錄」、「一眼假」等，而目前該造謠者身分也被公開，根據了解，造謠者買下了王一博廢棄多年的手機號碼來註冊小紅書，自導自演地完成了這次爆料。
針對本次王一博風評被害事件，今日稍早他的經紀公司樂華娛樂也發聲明澄清，「我司發現網路帳號公然散佈對王一博先生的毀謗行內容，該內容嚴重失實，行為性質極其惡劣。」表示目前已經委托律師蒐證，堅持透過法律手段追究到底。
