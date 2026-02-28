我是廣告 請繼續往下閱讀

▲賈靜雯昨日發文分享自己在海邊度假的美照。（圖／賈靜雯IG@alyssachia）

▲修杰楷停工後也多出更多時間陪伴家人。（圖／賈靜雯IG@alyssachia）

男星修杰楷因涉嫌造假病歷只當替代役遭檢方起訴，求刑2年8個月，目前正在停工中，配合調查。而修杰楷的51歲老婆賈靜雯心情似乎不受影響，昨（27）日在IG貼出自己在海邊度假的美照，自嘲休假期間玩得太快樂，導致身材變胖了，但其實賈靜雯看起來還是超辣。而其他張遊玩照片則可看到修杰楷陪著2個女兒玩水的身影，如今沒工作的他，顯然將時間都投注在家庭之上。賈靜雯昨日發文分享近況，「忙完年前的工作就打算好好的讓自己放空，清空。我做到了！」賈靜雯表示自己趁著休假，帶著家人出遊、體驗生活，沉醉在大自然的美景中，更幸福地說：「那種快樂的多巴胺不停的分泌在每分每秒之中，這段日子，我胖了。但告訴自己，沒關係！心寬體胖」。賈靜雯笑說自己打算等假期結束後再恢復「上班模式」，好好運動把體重瘦回原本的數字，她也覺得這樣胖胖瘦瘦的生活狀態沒有不好，「對自己，我越來越自在！越來越不追求標籤底下的生活～能找到自己的節奏，真好！」而從照片中可以看到，賈靜雯在海邊穿著超短熱褲搭配細肩帶背心，儘管身材看起來確實有比之前圓潤，但整體還是相當勻稱，辣度不減。其他張照片則可看到修杰楷陪女兒玩水的身影，一家人還去看了無尾熊、餵袋鼠，盡情享受度假時光。粉絲見狀也支持賈靜雯好好休息、放鬆身心，「你不胖，你很美」、「靜雯沒有頸紋」、「辣媽！根本是辣妹」、「姐姐你最漂亮」、「怎麼有這麼好看的人」。還有一名在賈靜雯度假時認出她的粉絲留言：「我是上星期六和老公朋友一起認出妳的那位，妳本人超級美！也謝謝妳那麼親切，讓我一整天都很開心！很開心看到妳有這麼美好的假期，希望妳常常來玩」。