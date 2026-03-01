國家住宅及都市更新中心日前宣布第一季中央社會住宅招租資訊，這次中央社宅首度在六都以外招租，選在苗栗、雲林、台東推出共392戶中央社宅，3月9日可申請，6月30日抽籤，最快可在9月1日入住。《NOWNEWS今日新聞》整理2026中央社宅第一季招租申請時間、租金、資格，有需求的民眾儘快把握機會。
本文重點摘要
苗栗中央社宅介紹
雲林中央社宅介紹
台東中央社宅介紹
中央社宅申請資格
中央社宅租金怎麼訂？分級制度是什麼？
第一季中央社宅招租時程表
中央社宅申請方式
苗栗中央社宅介紹
■社宅名稱：明駝好室
■戶數：107戶
■地址：苗栗縣苗栗市中正路1238巷2號
■房型：套房型（14～16坪，78戶）、二房型（29～30坪，19戶）、三房型（40坪，10戶）。
■租金（含管理費）：套房型4300元到8120元、二房型8420元到1萬4850元、三房型1萬1500元到1萬9370元。
雲林中央社宅介紹
■社宅名稱：斗六好室
■戶數：96戶
■地址：雲林縣斗六市六合街152號
■房型：套房型（14坪，68戶）、二房型（28～29坪，22戶）、三房型（36～38坪，6戶）。
■租金（含管理費）：套房型4080元到7030元、二房型8040元到1萬3820元、三房型1萬10元到1萬7520元。
台東中央社宅介紹
■社宅名稱：海濱好室
■戶數：189戶
■地址：台東縣台東市成功路35號
■房型：套房型（14～16坪，117戶）、二房型（29坪，56戶）、三房型（40坪，16戶）。
■租金（含管理費）：套房型（14～16坪，117戶）4410元到8540元、二房型（29坪，56戶）8730元到1萬4910元、三房型（40坪，16戶）1萬1650元到2萬120元。
中央社宅申請資格
苗栗：苗栗縣無自用住宅、家戶不動產少於560萬元、家戶動產少於333萬元、家庭年所得少於110萬元、每人月均所得少於5萬4303元。
雲林：雲林縣、彰化縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市無自用住宅、家戶不動產少於560萬元、家戶動產少於333萬元、家庭年所得少於110萬元、每人月均所得少於5萬4303元。
台東：台東市無自用住宅、家戶不動產少於560萬元、家戶動產少於333萬元、家庭年所得少於110萬元、每人月均所得少於5萬4303元。
中央社宅租金怎麼訂？分級制度是什麼？
中央社宅租金制定方式，是以實際屋齡加上10年屋齡，作為估價標的，並委託3家估價師事務所估定「市場租金」，再根據內政部社宅租金分級收費原則，依申請人身分貨社宅所在縣市所得負擔能力，給予不同折數計算租金，租金都有含管理費。
第一級：低收入戶和中低收入戶，市場租金*40％。
第二級：每人每月平均所得低於最低生活費1.5倍，軍警消戶租金以第二級計算，市場租金*70%。
第三級：每人每月平均所得介於最低生活費1.5倍以上，且不超過3.5倍，市場租金*80％。
第一季中央社宅招租時程表
■申請時間：3/9～4/7
■公開抽籤時間：6/30
■入住時間：9/1
中央社宅申請方式
■申請期間：2026年3月9日至4月7日止
■24小時線上申請：「安居好室入口網」（https://www.socialhousing.tw），若需實體服務可到當地服務據點諮詢。
■諮詢服務專線：（02）8979-1799，週一至週五上午8時30分至12時、下午1時30分至6時（國定假日除外）。
資料來源：國家住都中心
