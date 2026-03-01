我是廣告 請繼續往下閱讀

▲斐棋俐落短髮隨風吹拂，黑色極細肩蕾絲內衣烘托傲人上圍，殺傷力不小。（圖／許裴棋提供）

▲斐棋寫真書中不乏穿內衣套上小罩衫的造型，相當性感。（圖／許裴棋提供）

▲▼斐棋穿桃紅色抓皺比基尼、運動小可愛，呈現不同風情的自己，輔以「上帝視角」的鏡頭，畫面性感卻不流俗。（圖／許裴棋提供）

許斐棋為統一獅啦啦隊Uni-Girls成員，入隊5年，過去是莊敬高職表藝科校花，有「短髮女神」封號，她去年10月發行首本個人寫真集《一棋一會》，短短2天就攻下博客來、誠品線上及金石堂三大書店即時銷售榜冠軍，《NOWNEWS今日新聞》獨家取得斐棋的遺珠照片，一張內在美外穿的造型，凸顯女神具有「爆發力」的好身材。斐棋的寫真書《一棋一會》赴日本拍攝，主題圍繞「純欲」（清純與性感並存），以極簡空間、柔光氛圍呈現她介於甜美與成熟之間的多層次魅力，書中不乏穿內衣套上小罩衫的造型，其中一張作品，斐棋俐落短髮隨風吹拂，黑色極細肩蕾絲內衣烘托傲人上圍，殺傷力不容小覷。此外，斐棋還穿上桃紅色抓皺比基尼、運動小可愛，呈現不同風情的自己，甫以「上帝視角」的鏡頭，畫面性感卻不流俗，斐棋表示：「為了它（寫真集），我投入了全部心力，從選景、拍攝、風格，到每一個細節，都是最真誠的自己。」斐棋除了是Uni-Girls現役成員，也曾經在職籃台鋼獵鷹Wings Girls、新竹攻城獅Muse Girls服務，棒籃雙棲啦啦隊資歷豐富，2022年加入運動實境節目《全明星運動會》第四季，擔任紅隊經理，畢業於表演科班、紐約電影學院戲劇系的她，亦跨足影視，參與台劇《最孤獨的小酒館》演出，發展全方位。擁有清純五官、水漾大眼的斐棋，個性真誠瘋狂又認真，帶點天然呆萌的氣質，曾經參加節目《娛樂百分百》女孩選拔，高反差「純欲」風格令人著迷，她的專長有舞蹈、武術與拳擊，表演融合街舞與高能量動作，在舞台上散發鄰家女孩活力，人氣持續累積中。