2026「台東好神元宵祈福嘉年華」登場了，每年最重頭戲的當然就是台東炸寒單習俗活動，分別在3月3日、3月4日會有元宵祈福繞境與炸寒單進廟儀式，不能錯過的還有3月7日「台東元宵嘉年華」元宵祈福煙火晚會，將在當晚施放煙火，《NOWNEWS》整理台東元宵嘉年華活動亮點、2026台東炸寒單時間、遶境路線、交通資訊一次收。
🟡本文重點一覽：
▪️「台東元宵嘉年華」炸寒單時間
▪️「台東元宵嘉年華」炸寒單繞境路線
▪️「台東元宵嘉年華」炸寒單注意事項、建議穿搭
▪️「台東元宵嘉年華」炸寒單是什麼
▪️「台東元宵嘉年華」元宵祈福煙火晚會、煙火施放時間
▪️「台東元宵嘉年華」交通資訊
🟡「台東元宵嘉年華」炸寒單時間
元宵祈福遶境（炮炸寒單爺），兩場活動分別為3月3日、3月4日，中午12點30分出發，地點為台東市區天后宮
🟡「台東元宵嘉年華」炸寒單繞境路線
3月3日12點集合；12點30分出發
遶境行經路線：四維路→精誠路→新生路→福建路→四維路→中華路→新生路→光明路→中正路→中山路→新生路→南京路
3月4日12點集合；12點30分出發
遶境行經路線：四維路→博愛路→更生路→四維路→新生路→廣東路→正氣路→中山路→大同路→廣東路→中正路→光明路→寶桑路→廣東路→仁愛街→仁德街→中山路→更生路→南京路
🟡 「台東元宵嘉年華」炸寒單注意事項、建議穿搭
由於炮轟寒單爺活動煙霧迷漫、具危險性，提醒參與觀賞的民眾或遊客，炮火危險請注意孩童及本身安全（患有心臟病及孕婦特別注意）、請穿著棉質長袖、長褲或較為厚重避免火傷之衣服為佳、請準備耳塞、口罩、帽子等物品、避免長時間音爆、濃重煙硝、誤炸所產生傷害。
神轎隊伍八家將經過時，請勿插入隊伍及妨礙隊伍行進，並注意隊伍中銳利神器，避免誤擊，活動期間恐有刺激畫面，若有攜伴孩童請適當迴避，以免驚嚇，由於需長時間站立或走動，以穿球鞋為宜。
🟡 「台東元宵嘉年華」超震撼炸寒單登場
所謂炸寒單爺，是由四位轎夫抬著上身赤膊的肉身寒單爺，其頭綁紅巾、下著紅短褲，右手持榕樹枝葉等，接著步入炮陣中，砲火猛烈、砲聲隆隆，象徵愈炸愈旺。大部分的炮炸寒單爺活動，場次為當地商家捐贈，他們相信寒單爺帶財，加上鞭炮有旺的意思，對來年的生意會有幫助。
🟡 「台東元宵嘉年華」元宵祈福煙火晚會、煙火施放時間
活動日期：2026年3月7日
活動時間：晚上7點至9點
活動地點：台東市海濱公園 國際地標
🟡「台東元宵嘉年華」交通資訊
台東好神祈福繞境交通
▪️大眾運輸
搭乘台鐵：至「台東站」下車，轉乘公車前往台東市區
搭乘公車：興東客運8102、8119、8120次公車於「天天來站」下車。市區公車（普悠瑪客運）觀光循環線於「中華四維路口站」下車。
▪️自行開車
南下：沿著台2線省道，再接台9線省道進入台東市區。
北上：沿著台1線省道，再接台9線省道進入台東市區。
台東好神元宵祈福煙火晚會交通
▪️大眾運輸
搭乘台鐵：搭乘至「台東站」下車，轉乘市區公車
搭乘公車：搭乘公車：搭乘市區公車（普悠瑪客運）觀光循環線於「台東海濱公園站」下車，沿海濱公園步道後可到達國際地標。
南下：沿著台2線省道，再接台9線省道進入台東市區。
北上：沿著台1線省道，再接台9線省道進入台東市區。
參考資料：台東觀光旅遊網、財團法人台東天后宮
