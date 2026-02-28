我是廣告 請繼續往下閱讀

▲小學館出版社明知山本章一是性侵犯還連載他的作品，為此發聲道歉。（圖／翻攝自X）

日本漫畫界近日爆出一起性侵醜聞，在小學館出版社連載《堕天作戦》、《常人仮面》的漫畫家山本章一（本名：栗田和明）竟是性侵犯，他被起底過去在北海道某高中任教時，曾性侵一位16歲學生，甚至加以性虐待，想不到做了許多惡行的他在法庭上居然毫無悔意大笑，還認為自己跟學生只是做了「情侶的事」，更讓人不能接受的是，出版社為了讓他繼續連載漫畫，不僅幫忙付封口金、還幫忙更改筆名重新開始新作品。山本章一被爆出在北海道某私立高中任教時，逼迫學生和自己發生關係，甚至要求對方吃下排泄物等噁心行為，2021年雙方調解失敗，因為學生要求家山本章一停止連載漫畫，且對外聲明自己是一位性侵犯，為了以示負責才停止更新漫畫。女學生的提議卻遭到小學館出版社編輯拒絕，甚至提出三點要求，第一點為男方支付150萬賠償金後女方需要保密，等同於封口費；第二點為女方必須撤回山本漫畫停止連載的要求；第三點為對外保密自己被性侵一事，不過女方完全不接受，因此案件直到近日才審判結果出爐，那就是山本章一需賠償女方1100萬日圓（約台幣221萬元），而該受害學生從15歲起就飽受性虐待直至18歲，這也讓她因此患上了創傷後壓力症候群（PTSD），至今仍然活在陰影中。不僅如此，山本章一竟不覺得自己行為是錯誤的，他出庭時完全不覺得自己有錯，反而大笑直言「對受害者沒有想說的」，他表示自己和女學生不僅有發生關係，也做了許多情侶會做的約會行程，像是去美術館等，因此認為自己和對方只是普通情侶關係，相關內容曝光後掀起許多網友怒火。然而其中甚至還有案外案，那就是有網友發現現在正在小學館連載中的漫畫《常人假面》作者就是山本章一，他在性侵爭議爆發後化名為「一路一」，改為創作其他作品維生，在網路上掀起軒然大波，為此昨（27）日小學館發佈道歉聲明，「我們確實不該再次錄用這位作者的作品，為此向被害者致上歉意」，不過聲明公開後日本網友的怒氣仍然沒有被平息，「根本就是明知故犯」、「責任編輯根本就是性侵加害者」、「完全沒有感覺到歉意。」