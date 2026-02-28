各位車主請注意，今（28）天起別再讓「黑嚕嚕」的隔熱紙成為你的荷包殺手！交通部公路局表示，今正式實施隔熱紙納管新制，嚴格規範「70/40 透光率」。雖然目前舊車暫不溯及既往，但若是今日起領牌的新車檢驗不合格又遲遲不改善，代價不只是罰款 900 到 1800 元，最嚴重車牌可能會被直接註銷。
【新制亮點】70/40 透光率到底是什麼概念？
為了確保駕駛在夜間或大雨天能看清楚路況，公路局修改了《道路交通安全規則》，針對新領牌車輛規範如下：
• 前擋風玻璃：透光率須達 70% 以上視覺感受： 幾乎像沒貼一樣透明。這能保證你前方視野百分之百清晰，從車外也能清楚看到駕駛是誰。
• 前側窗（駕駛與副駕）：透光率須達 40% 以上視覺感受： 帶有一層淡淡的黑色，能擋住刺眼陽光並保有基本隱私，但從外看入仍能隱約辨識車內乘客的動作。
• 特殊車輛（計程車、幼童專用車）： 規定更嚴！除了前擋 70%，其餘全車窗皆須達 40% 以上。
【舊車專區】我已經貼了黑隔熱紙怎麼辦？要撕嗎？
這是目前討論度最高的難題。答案是：目前「不溯及既往」，車主先免驚！
• 適用範圍： 僅限於 2026 年 2 月 28 日起 領取牌照的「全新車輛」。
• 要換嗎？ 如果你是今天以前就領牌的舊車，暫時不需要因為太黑而被迫更換，也不會因為這樣被警察開單。
• 未來趨勢： 公路局雖然暫不溯及既往，但會進行滾動式檢討，建議舊車主未來若想更換隔熱紙，還是朝「70/40」的標準靠攏最保險。
【查找管道】這間最準！合格型號一鍵查詢
怕被隔熱紙業者唬弄？請直接鎖定唯一權威管道：👉 關鍵字搜尋：[車輛安全資訊網]。民眾可直接進入該網站的「合格產品專區」或「監理服務網」，查詢目前過審的 19 家廠牌、逾 500 款型號。施工前請認明：
1. 膜面烙印： 生產時直接印在膜上的廠牌型號與透光率。
2. 合格標識： 黏貼於副駕前擋右下角的專屬貼紙。
💡汽車隔熱紙新制 QA 快搜
Q1：透光率 70% 是不是就等於沒有防曬效果？
錯誤！「透光率」與「隔熱/抗紫外線」是兩回事。現在許多高透光隔熱紙依然能阻擋 99% 紫外線，選購時要看「總隔熱率」。
Q2：去哪裡可以查到合格的產品名單？
請鎖定 「車輛安全資訊網」，該網站的名單會隨時更新，最具官方權威性。
Q3：舊車主現在會被路上臨檢開罰嗎？
不會。新制目前的重點是針對「新領牌車輛」的檢驗項目。
Q4：如果被通知臨時檢驗，不理它會怎樣？
千萬別不理！逾期未驗車，最重會被註銷牌照，到時候車子就不能合法上路了。
資料來源：監理服務網、交通部公路局
📍違規處分： 若新車不合規且限期未改善，處 900 至 1,800 元罰鍰。逾期 1 個月吊扣牌照；逾期 6 個月則直接註銷牌照。
