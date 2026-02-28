桃園龍潭的小人國主題樂園，日前迷你模型再度遭遇劫難，繼先前免費入園活動期間，有家長放任孩童踩踏建築模型後，小人國園方證實，園區內迷你世界的「桃園機場動態飛機」模型再度遭到人為破壞。對此，小人國發出文沉痛呼籲，強調這已是一件需要被正視，期盼家長能適時教導孩子界線，不少網友表示「支持提告」，對此，記者致電園區詢問是否會提告及修繕期？，園方僅表示：「目前相關人員休假中，暫時無法回應。」
心血結晶遭毀！匠人純手工打造「修復需數月」
小人國透過粉絲專頁公布飛機模型被破壞的照片，並無奈表示：「這不是單純的設施損耗，而是一件需要被正視的公共議題。」園方解釋，迷你世界的每一件作品，皆由職人以傳統工法、純手工反覆雕琢而成，從結構比例、材質選用到動態設計，每一處細節都經過長時間的製作與測試。
園方強調，模型一旦受損，並非補一補即可恢復，而是必須拆解、重製、校準，修復期往往以月計算，甚至更久。一個細節被破壞，影響的不只是當下畫面，而是讓下一個孩子無法完整看見這片風景。
園方溫柔喊話家長：教孩子溫柔對待世界
對於孩子的好奇心，小人國展現出極大的包容。園方表示，可以理解孩子在微縮世界裡產生的興奮感，當城市變小、飛機變近，探索與觸摸是天性的延伸，「但也正因如此，更需要大人清楚地示範界線。」
小人國誠懇呼籲家長，在公共空間裡，除了看顧孩子安全，還要教會孩子什麼是尊重、分寸，以及對他人勞動成果的珍惜。園方邀請每一位來園的家長，在孩子驚喜於「我好像變成巨人」的那一刻，能輕聲提醒孩子：「真正的成長，是懂得溫柔對待世界。」目前園區已啟動修復與檢討機制，並會持續強化巡查與防護措施。
網友氣炸喊告！反讚園方「文案太溫柔」
針對屢次發生的破壞事件，許多網友看完照片後紛紛留言力挺園方，氣憤表示：「應該公布照片」、「支持提告求償」、「這是我小時候的回憶，以前都沒這個問題」、「現在就是教育失敗」。不過，也有許多人被小人國充滿教育意義的柔性勸導給打動，直呼：「這文案也太溫柔了吧！」
