國民黨宜蘭縣長初選結果今（28）日出爐，欲角逐黨內新竹縣長初選的副縣長陳見賢，特別發文祝賀立委吳宗憲並祝高票當選，也高度肯定宜蘭縣議會議長張勝德的高度與格局，展現君子風度與大格局，不讓國民黨走向分裂，成為藍營爭取勝選最重要的地方後盾。不過，對於外界關注的新竹縣長初選，陳見賢正式表態「團結宣言」，承諾無論初選結果如何，「絕不退黨、絕不脫黨」，展現守護中國國民黨團結勝選的堅定決心。陳見賢強調，宜蘭初選是「成全大我、放下小我」的精神，正是所有黨內同志共同的典範，因此，他面對新竹縣長初選，未來無論結果如何，絕對支持黨內最終提名人選，與國民黨並肩作戰、不離不棄，不脫黨、不分裂、不讓對手有任何可趁之機。陳見賢表示，「誠信是政治人物的生命，客家人更重視忠義精神。見賢的承諾，說到做到，這是對黨員、對縣民，男子漢的承諾。」他強調，唯有團結一致、放下個人，國民黨才能在關鍵戰役中凝聚最大力量，「團結整個竹縣藍營，為家鄉拚出更穩定、更有希望的未來」。