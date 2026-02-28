我是廣告 請繼續往下閱讀

今日下午重點壅塞路段國1北向西螺-埔鹽系統、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向東草屯-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。

▲228和平紀念日連續假期國道交通疏導措施。（圖╱高公局提供）

今（28）天是228連假第二天，民眾仍把握最後機會出遊踏青，不過也有人趁著收假最後一天交通壅塞前先北返收工，高公局表示，今日下午就會有北返車流出現，尤其國道5號宜蘭往台北方向，會湧現大量車潮。而下午有12處路段可能塞車，提醒民眾留意避開路段及時段。截至上午11時，國道全線交通量為29.4百萬車公里，預估今日交通量為107百萬車公里，仍在預期流量之範圍內。上午國道壅塞路段主要為國1南向湖口服務區-新竹、西螺服務區-虎尾、北向高科-路竹、國3南向中投-霧峰系統、國5南向南港系統-石碇、國10雙向左營端-鼎金系統路段，其餘路段均能維持行車順暢。另今日截至11時，共發生8件事故，如上午10時46分於國1北向342.1公里處發生小客車追撞事故，佔用中間車道，於10時53分排除，造成後方車流回堵3公里；10時43分於國3北向35公里處發生2輛小客車追撞事故，佔用中線車道，於10時50分排除，造成後方車流回堵1公里，相關事故均導致車輛回堵影響整體車流。高公局也指出，從宜蘭地區往台北的車流，這些北返車流可能會在中午過後大量出現。預判高公局建議，用路人透過本局高速公路1968網站及App並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。