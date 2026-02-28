我是廣告 請繼續往下閱讀

今（28）日是二二八事件79周年紀念日，財經網美胡采蘋在臉書發文感嘆說，會有「二二八都是在消費悲劇」、「轉型正義已經變成政治操作」等言論，就是優勢族群才會發生的感受，被傷害的族群只能再一次承受這種傷害，他們完全無法了解被傷害的族群。胡采蘋在臉書表示，她以為「族群歧視」是以前才有的事情，現在的台灣已經沒有這種東西，但當她公開表態政治立場後，才發現她大錯特錯，「原來社會的階級歧視一直都在，當你被歸類成另一個族群的時候，你就能清晰的感受到那些東西」。胡采蘋舉例，「二二八都是在消費悲劇」、「轉型正義已經變成政治操作」等言論，就是優勢族群才會發生的感受，被傷害的族群只能再一次承受這種傷害，他們完全無法了解被傷害的族群，現在還是帶著傷口在生活。胡采蘋提到，若她沒有在2018年，因為同婚運動而公開政治立場，她可能永遠都不會有這些體會，「如果沒有那一年，因為支持同婚而意外政治出櫃，我永遠不會看見這些」。轉型正義是政治操作嗎？胡采蘋說，她覺得這是一個無效、而且也會永遠無效的事情，轉型正義不可能改變這種社會隱藏的內心設定，然而創造一個新的國家可以，用一種新生的價值觀取代過去，社會才會改變。胡采蘋說，台灣人是一個朝氣蓬勃的新生民族，在過去20年建立了民主自由的政治傳統，那是台灣人的文化，大家還有很多很多事情要做，「台灣的歷史、自己的故事，各種文化傳說、影視內容，台灣人的價值觀，務實、好學、堅忍，能在國際不利的處境下，充滿智慧的爭取自己的生存之路，最終以大衛擊敗巨人歌利亞的姿態，成為世界不可忽視的亞洲一霸」，而她已經可以看到百年後的台灣，真的還有太多事情要做，「想到這些我都覺太酷了！」胡采蘋說，1947的年二二八，是一個台灣歷史上的重大時刻，過去的台灣人已經做了太多、犧牲了太多，「我們也得要活出一個台灣人的樣子，不負使命，這就是台灣的Manifest Destiny，台灣的昭昭天命」。