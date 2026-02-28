今年為228事件79週年，由台灣共生青年協會主辦的「2026共生音樂節」今（28）日在自由廣場舉辦，而本屆中樞紀念儀式則移至高雄舉行。台灣共生青年協會表示，「2026共生音樂節」以「遺緒」為主題，推出互動式展覽、舞台短講、真人圖書館，以及人權市集與音樂演出等多項活動。《NOWNEWS今日新聞》整理互動展時程、講者名單、節目表、中正紀念堂自由廣場交通資訊一次看。
🟡本文重點摘要：
▪️「2026共生音樂節」主要資訊
▪️「2026共生音樂節」互動展
▪️「2026共生音樂節」真人圖書館
▪️「2026共生音樂節」人權市集
▪️「2026共生音樂節」音樂演出節目表
▪️「2026共生音樂節」交通資訊
🟡「2026共生音樂節」主要資訊：
日期：2026年2月28日（六）
地點：自由廣場（中正紀念堂園區內）
售票資訊：全場免費
🟡「2026共生音樂節」互動展：
「2026共生音樂節」互動式展覽以「私憶：遺緒的形狀」為題，從微觀角度出發，透過228事件相關物件，於活動現場模擬出一個個私人空間，邀請觀展人回到受難者的生命現場，透過聽覺、視覺與觸覺，在想像中理解、在反思中學習，一同感受歷史的重量。並分做三大展區，從「今天」開始、回望「過去」，然後漸漸想像「未來」。
📍展覽三重點區域：
一、走向今天的現場：
從「今天」出發， 看見當代群眾的記憶困難與紛雜之處。
二、停在過去的身體：
以感官切入，體會「過去」受害者的身體感受，反省當代的紀念策略。
三、投往未來的紀錄：
閱讀文學、藝術的「未來」潛力，並看見跨國連結的轉型正義能量。
📍時程表：
14:50：現場提供耳機租借服務
14:50：開放排隊。耳機提供華語、臺語、客語（南四縣腔）及英語共四語導覽。
15:00-21:00：互動式展覽之影音展示區開放19:40-20:40：提供「展區導覽」
🟡「2026共生音樂節」真人圖書館：
「真人圖書館」以「228事件的世代記憶」為活動講題，邀請3位講者，與聽眾爬梳事件在各自生命和社會中所留下的遺緒。
📍講者名單：
▪️沈筱綺 教授（東吳大學政治學系助理教授）
場次：16：00～16：50
▪️廖克發 導演（《野番茄》、《由島至島》導演）
場次：17：15～18：05
▪️林承志 前輩（歷史小説《遺址》作者、二二八受難者林茂生第三代）
場次：18：35～19：25
🟡「2026共生音樂節」人權市集
「浮光織憶．人權市集」邀請多家關注性平、人權、社福、兒少與環境等非營利組織、雜誌社、出版業、社團、知識新聞媒體等設攤，包括台灣芒草心慈善協會、暖暖Sunshine協會、台灣政治暴力創傷跨專業療遇協會、台灣移民青年倡議陣線以及原住民族青年陣線等。
🟡「2026共生音樂節」音樂演出節目表
16:05-16:45：具社會觀察系樂團封號的「Jondoe無名氏」攜手作家「李玟萱」
17:35-18:05：客語創作歌手「邱淑蟬」
18:55-19:35：來自高雄的後搖滾樂團「昴宿Pleiades」
20:40-21:20：臺語搖滾樂團「百合花」
🟡「2026共生音樂節」交通資訊：
📍搭捷運：
淡水信義線/松山新店線：搭至「中正紀念堂站」，5號出口直達自由廣場牌樓前方
📍搭公車：
1.信義路一段：
信義杭州路口：0東、20、22、38、88、88區、204、670、1503、信義幹線
信義林森路口：臺北觀光巴士紅線。
2.杭州南路二段：
金甌女中：38、237、237繞駛政大校區、249、253、297、2021
3.愛國東路：
捷運中正紀念堂站(愛國)：248、644、648、849、849屈尺社區。
4.羅斯福路一段：
捷運中正紀念堂站(羅斯福)：18、208、208區、251、252、660、 9089、和平幹線、羅斯福路幹線。
捷運中正紀念堂站(勞保局)：18、251、252、644、648、660、849、849屈尺社區、2021、羅斯福路幹線。
5.中山南路：
捷運中正紀念堂站：18、227、648、849、849屈尺社區。
景福門：208、208區、和平幹線。
資訊來源：2026共生音樂節
資訊來源：2026共生音樂節