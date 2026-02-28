現代人健康意識抬頭，許多人開始戒含糖飲料及甜食，卻依然被診斷出「糖尿病前期」。初日診所鄧雯心醫師指出，曾遇過病患無奈表示「沒在吃糖，也很少吃主食」卻被診斷是糖尿病初期，經醫師詢問，發現誤踩了隱形糖地雷，像是早餐吃饅頭或是三明治，中午沒吃，晚上吃炒麵或炒飯。醫師嘆大眾對飲食認知不足，並公開門診控糖飲食重點，只要照做，三個月內血糖通常都能獲得改善。
鄧雯心醫師分享，有患者在診間疑惑地詢問：「沒有在吃糖，也很少吃主食耶，但還是確診糖尿病前期，真的很奇怪。」經過醫師追問一日三餐後發現，該名患者早餐通常是一杯二合一咖啡配饅頭或三明治，中午經常沒吃，晚餐則是簡單吃個炒麵或炒飯。醫師聽完立刻點出問題所在：「聽起來份量真的不多，但是其實這些食物進到身體，都會很快地轉換成糖！」
醫師坦言，每天在診間都會遇到這類患者，這並非特例，顯示出健康衛教資訊普及的速度，遠遠跟不上大眾罹患糖尿病的速度，以及大環境飲食習慣帶來的傷害。為了幫助民眾在短時間內掌握重點，鄧雯心醫師總結了他在診間常傳授的「改善糖尿病飲食重點」。
首要任務：戒除含糖飲料
戒含糖飲料是最優先的任務，如果初期無法完全戒除可以慢慢調整，但在心態上必須將自己標籤為「喝無糖飲料的人」，而非「因為正在控糖才不喝」。
調整比例：菜肉總和是澱粉的3倍
雖然許多人提倡「211餐盤」，但考量到每個人對蛋白質和蔬菜的喜好與需求不同，醫師建議一個更直觀的抓法：每餐一定要有蛋白質，且「蔬菜＋蛋白質：澱粉／水果＝3：1」。
改變順序：先吃菜肉再吃澱粉
用餐時的順序會影響血糖波動，務必先吃蛋白質和蔬菜，最後再吃澱粉類食物。
慎選種類：原型食物優先
澱粉來源應盡量選擇根莖類或五穀飯等原型食物，避免食用磨成粉或過度加工製成的麵包，越加工的食物吃得量要越少。
控制頻率：一天2至3餐、戒零食宵夜
維持一天吃2到3次正餐的頻率，餐與餐之間不吃點心，也不吃宵夜。如果真的肚子餓，頂多吃一點堅果止飢，並在隔天的正餐調整份量、吃得更飽足，才能避免正餐不吃卻狂吃點心的惡性循環。
醫師指出，大部分的患者只要確實遵守以上原則，三個月後回診時，血糖數據都會有明顯進步。若是努力執行後仍無法改善，建議進一步尋求專業營養師的協助，量身打造專屬的飲食計畫。
資料來源：初日診所鄧雯心醫師
