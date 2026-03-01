我是廣告 請繼續往下閱讀

▲峮峮不只是在台灣有高知名度，還到日本拍廣告。（圖／【公式】龍角散チャンネルYouTube）

峮峮隸屬中信兄弟啦啦隊Passion Sisters，同時也是中華隊應援團CT AMAZE的一員，有望在經典賽上隨中華隊前往東京巨蛋應援。在此之前，峮峮於26日先登上台日棒球國際交流賽，雖然比賽已經結束，但社群平台流傳各種峮峮應援時的畫面，不管哪個角度看都零死角，也讓峮峮的名氣再暴漲一波。峮峮領軍CT AMAZE登上台日棒球國際交流賽，陣容包括秀秀子、岱縈、熊霓、一粒等人氣啦啦隊員，雖然比賽已經結束，但各大社群平台開始瘋傳峮峮應援時的各種畫面，有對鏡頭比愛心、吐舌頭、叉腰還有大笑的，有些由下往上的死亡角度，她也能完美駕馭，根本是零死角女神，有粉絲就說峮峮是看不膩的美。事實上，之前就有人討論過為什麼峮峮會這麼受歡迎，可愛的外型、魔鬼身材還有炸裂的笑容以及韻律感，加上她很喜歡在網路上回覆粉絲的留言，進到球場還有機會和她零距離互動，更能感受到她的魅力。不僅如此，峮峮還曾主持節目《飢餓遊戲》，在2023年時以主持人身分踏上金鐘盛典，並參與許多電視劇演出，與其說是啦啦隊，峮峮已經算是女藝人了，也難怪會有這麼多人期待見到她。