▲希澈（左）與Momo（右）認愛1年多後就分手。（圖／希澈IG@heenim）

TWICE成員Momo出道以來緋聞不多，唯一認愛的就是42歲大前輩Super Junior成員希澈，雖然希澈曾多次表示Momo是理想型，但在正式交往後，13歲年齡差依然讓許多人震驚，而這也間接打破了希澈傳了多年的同性戀傳聞。不過這段郎才女貌的戀情最終還是在1年半結束，雙方公司表示是因工作繁忙，導致聚少離多而分手。但希澈在分手Momo不久後，自爆曾因愛打電玩而跟女友分手，網友也瘋猜對象就是Momo。Momo在2025年以TWICE成員出道，外型甜美的她是許多人心目中的理想型，不過她唯一認愛的只有希澈。據悉，Momo與希澈早在2019年8月，就傳出過曖昧風聲，但當時兩人否認，直到2020年1月爆出戀愛消息，才公開認愛。事實上，希澈之前就常常說自己是Momo粉絲，還曾在2016年與BUZZ成員閔庚勳合作的歌曲〈Sweet Dream〉MV中，邀請Momo參與演出，被翻出在拍攝花絮中，細心幫Momo拿掉臉上異物的畫面，曖昧指數爆表。其實希澈一直以來都在圈內有好人緣，像是少女時代成員太妍、AOA成員雪炫等人，都跟他感情非常好，甚至還因跟多位女星PO過親密抱在一起的合照，而傳出緋聞，不過後來都證實只是感情好到像兄妹的關係，希澈也因此獲得「不管跟女藝人多親密都不會傳出緋聞」的封號，再加上希澈與公開出櫃的男星洪錫天感情非常好，因而傳出他是同性戀的傳聞，但希澈也從沒否認過，直到認愛Momo才破除傳聞。不過這段雖然相差13歲，但郎才女貌的戀情，最終還是在2021年7月分手收場，戀情只維持1年多。雙方公司SM娛樂與JYP娛樂也在證實消息時，透露兩人是因工作行程繁忙，聚少離多導致感情變淡，而選擇分手。不過希澈在分手不久後，自爆曾因打電玩而跟女友分手，雖然沒有指名道姓，但也有人猜就是Mamo，引發外界熱議。