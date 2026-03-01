LINE官方日前發布重大公告，指出為確保服務穩定性並優化整體效能，自2026年4月27日起，一般聊天室的「記事本」將全面停止新增影片上傳功能，且既有已上傳的影片也將無法再編輯。由於過去許多台灣用戶習慣將記事本當作無過期限制的免費雲端備份空間，此消息一出立即引發強烈反彈，網友紛紛哀號「影片備份怎麼辦」、「LINE又砍福利」，內行人建議可以創一人社群來解套。
面對LINE又再砍實用功能，讓人不免聯想到LINE預計於2026年上半年導入台灣的全新付費會員制「LINE Premium」。該服務每月訂閱費用為165元，主打相簿可存放100支影片，單支長度上限5分鐘或200MB，並提供100GB的進階雲端備份空間。這讓不少用戶質疑官方此舉是否在為「會員制強迫升級」鋪路。
不過，上有政策，下有對策，面對即將到來的限制，內行網友首推「創立一人LINE社群」作為免費雲端備份的最佳解方。由於LINE官方強調「LINE社群」內的記事本功能不受本次政策波及，仍可持續上傳影片，網友分享只需簡單幾步驟，就能立刻打造私人專屬的儲存空間：
創立一人LINE社群步驟
1.點選聊天分頁上方的「聊天」＞「社群」。
2.點選畫面下方的「建立」。
3.設定社群名稱，並依需求設定簡介、封面照片、類別及是否允許搜尋。
4.點選「下一步」，設定社群內暱稱與頭像。
5.同意守則後點「確定」完成。
其他替代方案
除了創一個人的社群之外，也能把影片壓縮至300MB以內直接傳送於聊天室、利用Google雲端硬碟分享連結，或是將影片上傳至LINE VOOM並將公開範圍設定為「僅自己」。
不過網友也特別提醒，若使用社群備份，建議定期登入檢查維持活躍度，以免遭系統移除，同時建議重要且珍貴的影片，最好還是多備份至外部硬碟或Google雲端，避免意外遺失。至於是否在為今年上半年即將要推出的全新付費會員制度「LINE Premium」鋪路，目前尚未答案。
資料來源：LINE
