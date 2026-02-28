我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李亦伸點名中國三名高大後衛——195公分的趙睿、192的廖三寧和185的趙繼偉，「這對中華隊來講，是很大的挑戰。」（圖／取自FIBA亞洲盃官網，fiba.basketball）

中華隊將在世界盃男籃資格賽於3月1日在菲律賓馬尼拉的第三方場地對決中國大陸，展開「海峽大戰」。賽前球評李亦伸接受《NOWNEWS》訪問時分析，中國和韓國不同，後場身材高大、還有優秀內線長人，斷定中華隊勝率不到三成，取勝很困難。李亦伸認為上一場擊敗韓國隊，中華隊展現出來的能力、士氣、以及高柏鎧加入後的陣容威脅性，確實讓中華隊煥然一新，但要面對身材高大、天分更好、後場有絕對優勢的中國，在比賽攻防兩端會遇到非常大的挑戰。上一場中國對日本完成逆轉，這一場對雙方都很重要，李亦伸點名中國三名高大後衛——195公分的趙睿、192的廖三寧和185的趙繼偉，「這對中華隊來講，是很大的挑戰。」另外，在側翼方面朱俊龍201公分，籃板出色，賀希寧195公分，裡外都能打，很克制中華隊。李亦伸認為這5名球員將在後場帶給中華隊非常大的麻煩。至於內線，中國隊有頂梁柱211公分胡金秋，國際賽事表現一項很穩定；大前鋒張鎮麟208公分，都對中華隊禁區帶來很大壓力，肯定不會像打韓國隊那樣輕鬆，畢竟上一場高柏鎧面對頂防他的對手是197公分的矮壯中鋒李道允。李亦伸說，上一場一旦韓國隊三分投不進，就只能豎白旗。但中國不一樣，他們有頂尖、運動能力出色的長人，胡金秋和張鎮麟是絕對主力，鋒線部分也有許多優秀的高大選手，比如：223公分的余嘉豪。「中華隊對中國這一場比賽我並不樂觀，中華隊勝率不到三成。中華隊要拚一個奇蹟。」李亦伸說，圖齊教練不管擬定什麼計畫，對中國可能不一定能奏效，中華隊只能提升防守和籃板，盡力打好攻防轉換，但要贏真的困難。