▲愷樂當媽後，近日突然坦承當情緒穩定的媽媽很難。（圖／愷樂IG@butterfly092288）

42歲藝人愷樂（簡愷樂）過去因捲入與羅志祥的戀情爭議，沉寂螢光幕多年，直到2024年9月她突然曬出超音波照，宣告升格新手媽媽，好消息讓大家都非常驚訝。不料近日愷樂在新年PO出貼文，先祝福粉絲後，竟坦言當情緒穩定的媽媽很難，似乎是育兒遇到瓶頸，引發許多媽媽們的共鳴，就連有3個孩子的當媽前輩黃小柔也安慰她：「妳已經很棒了」。愷樂近年淡出螢光幕，生活重心放到家庭，專心養育兒子。而近日她PO文獻上新年祝福，「新年快樂～開工大吉～平平安安～順順利利～健健康康~開開心心」。但不久後，愷樂忍不住坦承育兒的辛苦，「要當個情緒穩定的媽媽，原來這麼難」，並幫自己打氣。該貼文也瞬間引發許多媽媽共鳴，就連黃小柔都安慰她，「不用太勉強自己，我都3個了，有時候還是會忍不住」，表示當媽媽就是每天都會有新任務，有情緒很正常，大讚愷樂已經做得很好。愷樂自2020年傳出和老闆羅志祥（小豬）有不倫關係，再向老闆女友周揚青道歉後，便消失演藝圈4年，直到去2024年她突然在IG上傳一張胎兒超音波的照片，並在去年4月透露兒子已滿1歲並完成了抓周儀式，無預警的好消息，讓粉絲又驚又喜。事實上，在愷樂離開演藝圈的4年間，曾經有知情人士爆料，愷樂爆發小三醜聞後，父母希望她有個好歸宿，閨密朱安禹（小蜜桃姐姐）便牽線1位在上海執業的醫生，男方不但不在意愷樂的過往，還陪伴在她身邊不離不棄，才讓愷樂決定託付終身，小倆口穩定交往一段時間後，赴美國低調登記完婚，愷樂正式成為醫生娘，而愷樂聽從婆家建議，不再復出藝能界。而近年，愷樂常常透過社群分享一家三口的甜蜜日常，還曾透露婆婆只要在路邊看到有賣糖葫蘆，都會買一支給她吃，感受到她與婆婆之間的好感情，被老公一家給予滿滿寵愛。