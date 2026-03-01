台灣人究竟為何這麼熱愛赴日旅遊？百萬 YouTuber Joeman 近期完整公開了他長達 20 天、縱跨日本 5,000 公里的自駕總花費。雖然為了圓夢買賣敞篷跑車，讓他狂砸約 54 萬元台幣，但扣除跑車折舊與特規耗材後，基礎的食宿開銷卻意外親民。這份真實帳單曝光後讓大批網友看傻眼，紛紛感嘆在殘酷的數字對比下，台灣的國內旅遊真的徹底慘輸。
住宿均價不到三千，網嘆：難怪不想國旅
根據影片公開的明細，這趟旅程機票搭配里程兌換僅花 1.7 萬元；而最受大眾矚目的「住宿費」，18 晚總共只花 5 萬出頭，平均一晚只要 2,789 元。這不到三千元的預算，不僅能住到乾淨的連鎖商旅，還包含了知名景點「伊根舟屋」。對比台灣連假期間，熱門景區動輒五千、上萬的房價，日本住宿的高 CP 值顯然是最大誘因。
餐飲部分，20 天花費約 2 萬多台幣（平均一天約 1,000 元），卻吃到了米其林牛排、北海道螃蟹與在地牛舌名店。就有網友看完不禁感嘆：「這住宿跟餐飲價位，難怪大家不想在台灣國旅！」
狂砸54萬其實很划算？重點在於「旅遊品質」
雖然總金額高達 54 萬，但最大筆的開銷其實落在「車輛折舊與規費」。因為跑車馬力大且輪胎尺寸特殊，光買全新雪胎就花了約 13 萬台幣，加上途中發生小車禍，導致賣車時多折舊了 8 萬台幣。
對此，許多網友精算後紛紛留言表示：「如果扣除雪胎和車禍折舊，其實花費還好」、「在台灣光車價就折損更多了」。也有熱心網友分享自身經驗，指出如果像一般人選擇租車自駕，去日本玩將近一個月，總花費大約可以控制在 30 萬左右。
這趟 54 萬的企劃換來了無價的回憶與高品質的紀錄，Joeman 直呼物超所值。這份帳單也無意間戳破了國旅的痛點：台灣人並非不願意花錢旅遊，而是期待花費能與品質成正比。 當出國能用更合理的價格獲得頂級體驗時，台灣觀光產業確實需要重新思考自身的定位與價值了。
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據影片公開的明細，這趟旅程機票搭配里程兌換僅花 1.7 萬元；而最受大眾矚目的「住宿費」，18 晚總共只花 5 萬出頭，平均一晚只要 2,789 元。這不到三千元的預算，不僅能住到乾淨的連鎖商旅，還包含了知名景點「伊根舟屋」。對比台灣連假期間，熱門景區動輒五千、上萬的房價，日本住宿的高 CP 值顯然是最大誘因。
餐飲部分，20 天花費約 2 萬多台幣（平均一天約 1,000 元），卻吃到了米其林牛排、北海道螃蟹與在地牛舌名店。就有網友看完不禁感嘆：「這住宿跟餐飲價位，難怪大家不想在台灣國旅！」
雖然總金額高達 54 萬，但最大筆的開銷其實落在「車輛折舊與規費」。因為跑車馬力大且輪胎尺寸特殊，光買全新雪胎就花了約 13 萬台幣，加上途中發生小車禍，導致賣車時多折舊了 8 萬台幣。
對此，許多網友精算後紛紛留言表示：「如果扣除雪胎和車禍折舊，其實花費還好」、「在台灣光車價就折損更多了」。也有熱心網友分享自身經驗，指出如果像一般人選擇租車自駕，去日本玩將近一個月，總花費大約可以控制在 30 萬左右。
這趟 54 萬的企劃換來了無價的回憶與高品質的紀錄，Joeman 直呼物超所值。這份帳單也無意間戳破了國旅的痛點：台灣人並非不願意花錢旅遊，而是期待花費能與品質成正比。 當出國能用更合理的價格獲得頂級體驗時，台灣觀光產業確實需要重新思考自身的定位與價值了。