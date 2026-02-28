我是廣告 請繼續往下閱讀

▲周春米與受難者家屬張林淑汝女士向受難者先賢獻花，表達最深切的追思。（圖／屏東縣府提供）

228事件是臺灣歷史上難以抹滅的集體記憶，也提醒社會珍惜得來不易的民主與自由。屏東縣政府以「白色記憶・攜手和平」為主題，今（28）日於屏東公園228紀念碑前舉行和平紀念音樂會。縣長周春米偕同立法委員徐富癸、各級民意代表、縣府主管及受難者家屬，向先賢獻上百合花，表達最深切的追思與敬意。現場由屏東縣交響樂團演奏〈補破網〉、〈望你早歸〉、〈望春風〉等經典曲目，熟悉旋律在紀念碑前迴盪，陪伴家屬與民眾靜默致意。在細雨與莊嚴氛圍中，眾人低首追思，讓歷史記憶透過音樂再次被喚起，也深化對和平與人權價值的體認。周春米表示，紀念228不只是回望傷痛，更是守護真相與民主的責任。唯有持續追思與對話，讓更多世代理解歷史，民主與自由的價值才能被珍惜與延續。面對社會上對歷史的不同詮釋，更凸顯紀念與教育的重要性。今年縣府也規劃系列活動，下午邀請家屬前往屏東環球影城觀賞以白色恐怖時期為背景的電影《大濛》，透過影像藝術引導社會理解威權年代下的生命處境。來自恆春的受難者家屬張林淑汝女士數十年來未曾缺席紀念活動，從年輕時獨自搭車前來，到如今由晚輩陪同出席，以堅定與寬容面對歷史，期盼下一代珍惜和平。