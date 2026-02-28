屏東縣萬丹鄉今（28）日下午，一名男子被發現倒臥在成功街二段一處空地，民眾報案後，救護人員趕抵現場時，男子已無生命跡象。

警方在下午3時許接獲通報後立即派員到場封鎖現場，死者為73歲柯姓男子，現場未發現明顯打鬥痕跡或外力介入情形，但在附近查獲一把槍枝及子彈，相關情況引發關注。

目前警方已報請屏東地檢署檢察官相驗，並由鑑識人員進行現場採證與槍枝鑑驗，比對相關跡證，同時追查槍枝來源。至於男子確切死因及案發經過，仍有待進一步調查釐清。

